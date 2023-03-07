https://sputnikarabic.ae/20230307/البيت-الأبيض-يندد-بمقتل-أمريكيين-في-المكسيك-ويتعهد-بتحقيق-العدالة-1074455388.html
البيت الأبيض يندد بمقتل أمريكيين في المكسيك ويتعهد بتحقيق العدالة
البيت الأبيض يندد بمقتل أمريكيين في المكسيك ويتعهد بتحقيق العدالة
ندد البيت الأبيض باختطاف 4 مواطنين أمريكيين في المكسيك، عثر على جثة اثنين منهم، مؤكدا أن واشنطن سوف تسعى لتحقيق العدالة للضحايا. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T18:58+0000
2023-03-07T18:58+0000
2023-03-07T18:58+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
المكسيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101776/06/1017760603_0:0:3254:1830_1920x0_80_0_0_d1dc063051a3e9438c9967e9368b4cfd.jpg
وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين: "سنعمل عن كثب مع الحكومة المكسيكية لضمان تحقيق العدالة في هذه القضية".ونقلت وكالة "فرانس برس" عن كيربي وصفه للحادث بأنه "غير مقبول".وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالية، الإثنين، أن 4 مواطنين أمريكيين اختطفوا من قبل مسلحين بعد أن عبروا بسيارتهم الحدود الأمريكية إلى شمال شرقي المكسيك.وقال البيان إن المواطنين الأمريكيين عبروا إلى مدينة ماتاموروس، في ولاية تاماوليباس، يوم الجمعة، على متن شاحنة صغيرة بيضاء تحمل لوحات ترخيص ولاية نورث كارولينا.وأضاف مكتب التحقيقات: "بعد وقت قصير من عبورهم إلى المكسيك. أطلق مسلحون النار على الركاب. وضع الأمريكيون الأربعة في مركبة وقام مسلحون بنقلهم من مكان الحادث".وتعاني ماتاموروس الواقعة على امتداد الحدود الأمريكية من أعمال عنف مرتبطة بتهريب المخدرات والجرائم المنظمة الأخرى.وتعد الطرق السريعة في ولاية تاماوليباس، ضمن أخطر المناطق في المكسيك بسبب التهديد بالخطف والابتزاز التي تقوم به العصابات الإجرامية.
https://sputnikarabic.ae/20230306/اختطاف-4-أمريكيين-بالمكسيك-وواشنطن-تعلن-عن-مكافأة-لمن-يساعد-في-إنقاذهم-1074382919.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101776/06/1017760603_430:0:3161:2048_1920x0_80_0_0_dc50ec4af0c488bc24e7ae22f70b4fd6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, المكسيك
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, المكسيك
البيت الأبيض يندد بمقتل أمريكيين في المكسيك ويتعهد بتحقيق العدالة
تابعنا عبر
ندد البيت الأبيض باختطاف 4 مواطنين أمريكيين في المكسيك، عثر على جثة اثنين منهم، مؤكدا أن واشنطن سوف تسعى لتحقيق العدالة للضحايا.
وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض
للصحفيين: "سنعمل عن كثب مع الحكومة المكسيكية لضمان تحقيق العدالة في هذه القضية".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن كيربي وصفه للحادث بأنه "غير مقبول".
وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالية، الإثنين، أن 4 مواطنين أمريكيين اختطفوا من قبل مسلحين بعد أن عبروا بسيارتهم الحدود الأمريكية إلى شمال شرقي المكسيك.
وقال البيان إن المواطنين الأمريكيين عبروا إلى مدينة ماتاموروس، في ولاية تاماوليباس، يوم الجمعة، على متن شاحنة صغيرة بيضاء تحمل لوحات ترخيص ولاية نورث كارولينا.
وأضاف مكتب التحقيقات: "بعد وقت قصير من عبورهم إلى المكسيك. أطلق مسلحون النار على الركاب. وضع الأمريكيون الأربعة في مركبة وقام مسلحون بنقلهم من مكان الحادث".
وتعاني ماتاموروس الواقعة على امتداد الحدود الأمريكية من أعمال عنف مرتبطة بتهريب المخدرات والجرائم المنظمة
الأخرى.
وتعد الطرق السريعة في ولاية تاماوليباس، ضمن أخطر المناطق في المكسيك بسبب التهديد بالخطف والابتزاز التي تقوم به العصابات الإجرامية.