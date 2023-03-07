https://sputnikarabic.ae/20230307/الجيش-التركي-يعلن-مقتل-أحد-جنوده-متأثرا-بجروح-أصيب-بها-في-العراق-1074437342.html
الجيش التركي يعلن مقتل أحد جنوده متأثرا بجروح أصيب بها في العراق
الجيش التركي يعلن مقتل أحد جنوده متأثرا بجروح أصيب بها في العراق
أعلن الجيش التركي مقتل أحد جنوده متأثرا بجروح أصيب بها خلال العملية العسكرية التي ينفذها شمالي العراق. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T14:24+0000
2023-03-07T14:24+0000
2023-03-07T14:24+0000
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جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة "الأناضول".وقالت الوزارة في بيان إن الجندي التابع لوحدات المشاة آدم أفونان، أصيب في حادث عرضي في نطاق العملية العسكرية في العراق، يوم 18 فبراير/شباط الماضي.وأوضح بيان وزارة الدفاع أن الجندي التركي تم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه توفي في وقت لاحق متأثرا بإصابته رغم محاولات إنقاذه.وكانت تركيا أعلنت، في 17 أبريل/ نيسان 2022، إطلاق عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
https://sputnikarabic.ae/20221122/مقتل-عسكري-وإصابة-4-آخرين-بقصف-تركي-على-مواقع-للجيش-السوري-1070439156.html
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أخبار تركيا اليوم, العراق, العالم, أخبار العالم الآن, الجيش التركي
أخبار تركيا اليوم, العراق, العالم, أخبار العالم الآن, الجيش التركي
الجيش التركي يعلن مقتل أحد جنوده متأثرا بجروح أصيب بها في العراق
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أعلن الجيش التركي مقتل أحد جنوده متأثرا بجروح أصيب بها خلال العملية العسكرية التي ينفذها شمالي العراق.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة
"الأناضول".
22 نوفمبر 2022, 15:37 GMT
وقالت الوزارة في بيان إن الجندي التابع لوحدات المشاة آدم أفونان، أصيب في حادث عرضي في نطاق العملية العسكرية في العراق، يوم 18 فبراير/شباط الماضي.
وأوضح بيان وزارة الدفاع
أن الجندي التركي تم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه توفي في وقت لاحق متأثرا بإصابته رغم محاولات إنقاذه.
وكانت تركيا أعلنت، في 17 أبريل/ نيسان 2022، إطلاق عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.