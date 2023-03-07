https://sputnikarabic.ae/20230307/الخزانة-الأمريكية-دول-مجموعة-السبع-تراجع-سقف-أسعار-النفط-الروسي-في-مارس-1074457594.html
الخزانة الأمريكية: دول مجموعة السبع تراجع سقف أسعار النفط الروسي في مارس
الخزانة الأمريكية: دول مجموعة السبع تراجع سقف أسعار النفط الروسي في مارس
صرح مساعدة وزير الخزانة الأمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية، إليزابيث روزنبرغ، بأن دول مجموعة السبع تعتزم تعديل سقف أسعار النفط الروسي في مارس. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T20:21+0000
2023-03-07T20:21+0000
2023-03-07T20:21+0000
العالم
مجموعة السبع الكبار
سقف
أسعار النفط اليوم
روسيا
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وقالت روزنبرغ، لوكالة "سبوتنيك" على هامش مؤتمر CERAWeek الدولي للطاقة في هيوستن اليوم الثلاثاء: "كل ما يمكنني قوله هو أن مجموعة السبع تخطط لإعادة تقييم سقف السعر (للنفط الروسي) في مارس."كما سُئلت مساعدة وزير الخزانة الأمريكية عما إذا كانت الولايات المتحدة تشهد اختلالًا في العرض والطلب في سوق النفط بعد إدخال سياسة سقف الأسعار تجاه روسيا، قائلة:في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لا تعترف بأي سقف لأسعار النفط تحدده دول مجموعة السبع.وقال بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين حول كيفية تعامل الكرملين مع البيان الأميركي بأن سقف أسعار النفط الروسي الذي حددته دول مجموعة السبع "يعمل بشكل جيد": "من ناحية أخرى، اتخذنا بالطبع إجراءاتنا الخاصة، وبالطبع نحن لا نعترف بأي سقف. نحن نعمل لكي لا يضر هذا النظام بمصالحنا".وأضاف أن سقف أسعار النفط الروسي "تم وضعه بحرية تامة" من وجهة نظر دول مجموعة السبع.
https://sputnikarabic.ae/20230307/بيسكوف-روسيا-لا-تعترف-بأي-سقف-لأسعار-النفط--1074422344.html
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العالم, مجموعة السبع الكبار, سقف, أسعار النفط اليوم, روسيا
العالم, مجموعة السبع الكبار, سقف, أسعار النفط اليوم, روسيا
الخزانة الأمريكية: دول مجموعة السبع تراجع سقف أسعار النفط الروسي في مارس
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صرح مساعدة وزير الخزانة الأمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية، إليزابيث روزنبرغ، بأن دول مجموعة السبع تعتزم تعديل سقف أسعار النفط الروسي في مارس.
وقالت روزنبرغ، لوكالة "سبوتنيك" على هامش مؤتمر CERAWeek الدولي للطاقة في هيوستن اليوم الثلاثاء: "كل ما يمكنني قوله هو أن مجموعة السبع تخطط لإعادة تقييم سقف السعر (للنفط الروسي) في مارس."
في الوقت نفسه، تهربت من إجابة مباشرة على سؤال الوكالة حول ما إذا كانت واشنطن تتوقع أن تؤثر سياسة الحد من سعر النفط الروسي على موقف موسكو من الصراع في أوكرانيا. "هذا كل ما يمكنني إخبارك به الآن".
كما سُئلت مساعدة وزير الخزانة الأمريكية عما إذا كانت الولايات المتحدة تشهد اختلالًا في العرض والطلب في سوق النفط بعد إدخال سياسة سقف الأسعار تجاه روسيا، قائلة:
"للأسف، ليس لدي ما أخبركم به في هذا الشأن".
في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لا تعترف بأي سقف لأسعار النفط تحدده دول مجموعة السبع.
وقال بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين حول كيفية تعامل الكرملين مع البيان الأميركي بأن سقف أسعار النفط الروسي الذي حددته دول مجموعة السبع "يعمل بشكل جيد": "من ناحية أخرى، اتخذنا بالطبع إجراءاتنا الخاصة، وبالطبع نحن لا نعترف بأي سقف. نحن نعمل لكي لا يضر هذا النظام بمصالحنا".
وأضاف أن سقف أسعار النفط الروسي "تم وضعه بحرية تامة" من وجهة نظر دول مجموعة السبع.