https://sputnikarabic.ae/20230307/الداخلية-الإيرانية-تحقيقات-التسمم-في-المدارس-لم-تكشف-عن-وجود-مادة-سامة-أو-خطيرة-لدى-الطلاب-1074408605.html

الداخلية الإيرانية: تحقيقات التسمم في المدارس لم تكشف عن وجود مادة سامة أو خطيرة لدى الطلاب

الداخلية الإيرانية: تحقيقات التسمم في المدارس لم تكشف عن وجود مادة سامة أو خطيرة لدى الطلاب

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، النتائج الأولية للتحقيق في أحداث التسمم في مدارس الطالبات في البلاد، مؤكدة أنه "لم يتم العثور على مواده سامة وخطيرة". 07.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-07T07:12+0000

2023-03-07T07:12+0000

2023-03-07T07:13+0000

إيران

أخبار إيران

إبراهيم رئيسي

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102445/53/1024455322_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_6e58ee4961c48f6d8a5241160da11b89.jpg

وقالت الداخلية الإيرانية، في بيان لها، إنه "وفقا للتقارير الواردة حتى الآن في 250 فصلا من المدارس في جميع أنحاء البلاد، أعرب عدد محدود من الطلاب عن مشاعر المضاعفات وعدم الارتياح"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف البيان، أنه "بناء على فحص العينات المشبوهة في أكثر المختبرات موثوقية بالدولة وتلخيص النتائج التي تم الحصول عليها في اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة والمكونة من كبار الخبراء في مختلف المجالات الطبية والصحية وكذلك منظمة الدفاع وغيرها لحسن الحظ وحتى هذه اللحظة لم يتم العثور على مواد سامة وخطيرة في أي من الطلاب الذين راجعوا المراكز الطبية".وتابعت: "في الاجتماع المشترك للجنة العلمية بوزارة الصحة والطب، وبحسب المعلومات التي قدمها المحافظون والمتعلقة بالموضوع والإدارات الأخرى ذات الصلة، تبين أن أكثر من 90 في المائة من الطلاب عبروا عن عدم ارتياحهم بسبب القلق والمخاوف التي نشأت في الفصل والمدرسة".وأشارت وزارة الداخلية ، إلى أنه "بحسب التحقيقات، فإن بعض الحالات التي تسببت في التهابات في بعض المدارس ترجع إلى أفعال مغامرة تمت معالجتها، دون كشف المزيد عما سمتها بالمغامرات"، مؤكدة "مقاضاة عدد من العناصر التي تسببت بالأسى النفسي والصحي في المجتمع بخلق جو ملتهب وقلق بنشر الأكاذيب إلى جانب الضوضاء العمياء للأجانب".وأعلنت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من البرلمان الإيراني، بشأن قضية تسمم الطلاب، أمس الاثنين، عن "تعرض أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة في 230 مدرسة موزعة على 25 محافظة لهجمات التسميم".ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عضو اللجنة محمد حسين آصفري، إن "الأجهزة المعنية أجرت العديد من الفحوصات وأخذت جملة من العينات للكشف عن طبيعة وأسباب هذا التسمم، لكن لم يتم الحصول على إجابات واضحة حتى الآن".من جهته، أوعز الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بتشكيل فريق تحقيق وتقييم حول أحداث التسمم في المدارس.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، بأن "هذا الفريق يضم إلى جانب أجهزة الاستخبارات والأمن الداخلي، عددا من المؤسسات التابعة لوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، وذلك من أجل التعاطي مع الحالات المحتملة".وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي طالب في وقت سابق، السلطات بمتابعة قضية تسمم الطالبات في البلاد. وقال خامنئي، إن على السلطات أن تتابع بجدية قضية تسميم الطلاب، "لأن هذه جريمة كبيرة ولا تغتفر"، مشددا على معاقبة مرتكبي هذه الجريمة بشدة، في حال ثبت تسمم الطلاب، قائلا "لن يكون هناك عفو عن هؤلاء".وخلال الأشهر الماضية، تكررت ظاهرة تسمم تلميذات في مدارس الفتيات يتنشّقن روائح "كريهة" أو "غير معروفة" لتظهر على المصابات عوارض مثل الغثيان وضيق التنفّس والدوخة.وتشير الأرقام الرسمية إلى أن مئات التلميذات تعرضن لتسمّم بالغاز في عشرات من مراكز التعليم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

https://sputnikarabic.ae/20230306/إيران-تعلن-تعرض-أكثر-من-5000-طالب-وطالبة-لهجمات-التسميم-ورئيسي-يوجه-بتشكيل-فريق-تحقيق-1074397027.html

https://sputnikarabic.ae/20230306/خامنئي-بشأن-قضية-تسمم-الطالبات-جريمة-كبيرة-لا-تغتفر-1074371344.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم