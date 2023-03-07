https://sputnikarabic.ae/20230307/الدفاع-البولندية-وارسو-تريد-إنشاء-مركز-خدمة-وإنتاج-قطع-غيار-لدبابات-ليوبارد-المرسلة-لأوكرانيا-1074425154.html

الدفاع البولندية: وارسو تريد إنشاء مركز خدمة وصيانة لدبابات "ليوبارد" المرسلة لأوكرانيا

الدفاع البولندية: وارسو تريد إنشاء مركز خدمة وصيانة لدبابات "ليوبارد" المرسلة لأوكرانيا

صرح نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، بأن وارسو تريد إنشاء مركز خدمة لدبابات ليوبارد المنقولة إلى أوكرانيا وإنتاج قطع غيار لها. 07.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-07T12:22+0000

2023-03-07T12:22+0000

2023-03-07T12:44+0000

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وقال بلاشتشاك في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: "لقد قمت بترتيب لقاء مع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس. الشيء الرئيسي الذي سنتحدث عنه هو قلة توافر قطع غيار دبابات ليوبارد. أريد للوزير بيستوريوس أن يؤثر على الصناعة الألمانية حتى تظهر قطع غيار ليوبارد".وتابع الوزير البولندي: "أتوقع أن يصل الأمر إلى نقطة تحول وأن الوزير بيستوريوس سيجعل صناعة الدفاع الألمانية تبدأ في إنتاج قطع الغيار. صناعة الدفاع البولندية جاهزة أيضا لذلك، لكن جميع الوثائق موجودة في ألمانيا".وأعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، في وقت سابق، أن بلاده أرسلت دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا، وهي موجودة بالفعل هناك.وقال بلاشتشاك في تصريح صحفي: "اليوم، وصلت دبابات ليوبارد البولندية بالفعل إلى أوكرانيا".وفي 17 شباط/ فبراير، صرح رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، بأن بولندا مستعدة لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "ميغ-29" في تحالف مع دول الناتو.وقال مورافيتسكي في كلمة خلال مؤتمر ميونيخ الأمني، في رد على سؤال عما إذا كانت بولندا ستزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز"F-16". "لدينا (إف-16محرر)- عدد قليل، ليس كثيرا. نوافق على نشر أنواع أخرى من المقاتلات التي لدينا، إلى جانب (دول - محرر) أخرى، كجزء من قرار الناتو".وأعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا، مضيفاً أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.

https://sputnikarabic.ae/20230224/بولندا-تعلن-وصول-دبابات-ليوبارد-من-أراضيها-إلى-أوكرانيا-1073960887.html

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