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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230307/الدفاع-الروسية-مقاتلاتنا-تسقط-طائرتين-أوكرانيتين-من-طراز-سو-24-وسو-25-1074424264.html
الدفاع الروسية: مقاتلاتنا تسقط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-24" و"سو-25"
الدفاع الروسية: مقاتلاتنا تسقط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-24" و"سو-25"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلات عسكرية تابعة للقوات الجوية أسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-24" و"سو-25". 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T12:01+0000
2023-03-07T12:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقط القوات الجوية الفضائية الروسية في أجواء بلدة دروزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية طائرة من طراز "سو-24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".وأضافت وزارة الدفاع أنه تم إسقاط أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "سو-25" التابعة للقوات الجوية الأوكرانية في بلدة كرينكي بمقاطعة خيرسون".وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي القضاء على أكثر من 60 جنديا أوكرانيا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، وتدمير منظومتي مدفعية أمريكيتي الصنع.كما أفادت وزارة الدفاع بمقتل نحو 35 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير معدات حربية تابعة للجيش الأوكراني على محور خيرسون، وذلك خلال اليوم الماضي، مضيفة أنه تم تحييد أكثر من 75 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك وتدمير معدات عسكرية للجش الأوكراني، خلال الـ24 ساعة الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20230301/غرانات-طائرات-مسيرة-روسية-متعددة-المهام-1074173385.html
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الدفاع الروسية: مقاتلاتنا تسقط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-24" و"سو-25"

12:01 GMT 07.03.2023 (تم التحديث: 12:49 GMT 07.03.2023)
© Sputnik . Dmitriy Vinogradov / الانتقال إلى بنك الصورطائرة روسية في قاعدة حميميم
طائرة روسية في قاعدة حميميم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
© Sputnik . Dmitriy Vinogradov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلات عسكرية تابعة للقوات الجوية أسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-24" و"سو-25".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقط القوات الجوية الفضائية الروسية في أجواء بلدة دروزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية طائرة من طراز "سو-24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".
غرانات... طائرات مسيرة روسية متعددة المهام - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
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"غرانات"... طائرات مسيرة روسية متعددة المهام
1 مارس, 11:02 GMT
وأضافت وزارة الدفاع أنه تم إسقاط أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "سو-25" التابعة للقوات الجوية الأوكرانية في بلدة كرينكي بمقاطعة خيرسون".
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي القضاء على أكثر من 60 جنديا أوكرانيا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، وتدمير منظومتي مدفعية أمريكيتي الصنع.

كما أفادت وزارة الدفاع بمقتل نحو 35 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير معدات حربية تابعة للجيش الأوكراني على محور خيرسون، وذلك خلال اليوم الماضي، مضيفة أنه تم تحييد أكثر من 75 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك وتدمير معدات عسكرية للجش الأوكراني، خلال الـ24 ساعة الماضية.
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