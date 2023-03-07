https://sputnikarabic.ae/20230307/الدفاع-الروسية-مقاتلاتنا-تسقط-طائرتين-أوكرانيتين-من-طراز-سو-24-وسو-25-1074424264.html
الدفاع الروسية: مقاتلاتنا تسقط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-24" و"سو-25"
الدفاع الروسية: مقاتلاتنا تسقط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-24" و"سو-25"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلات عسكرية تابعة للقوات الجوية أسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-24" و"سو-25". 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T12:01+0000
2023-03-07T12:01+0000
2023-03-07T12:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقط القوات الجوية الفضائية الروسية في أجواء بلدة دروزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية طائرة من طراز "سو-24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".وأضافت وزارة الدفاع أنه تم إسقاط أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "سو-25" التابعة للقوات الجوية الأوكرانية في بلدة كرينكي بمقاطعة خيرسون".وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي القضاء على أكثر من 60 جنديا أوكرانيا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، وتدمير منظومتي مدفعية أمريكيتي الصنع.كما أفادت وزارة الدفاع بمقتل نحو 35 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير معدات حربية تابعة للجيش الأوكراني على محور خيرسون، وذلك خلال اليوم الماضي، مضيفة أنه تم تحييد أكثر من 75 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك وتدمير معدات عسكرية للجش الأوكراني، خلال الـ24 ساعة الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20230301/غرانات-طائرات-مسيرة-روسية-متعددة-المهام-1074173385.html
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روسيا
الدفاع الروسية: مقاتلاتنا تسقط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-24" و"سو-25"
12:01 GMT 07.03.2023 (تم التحديث: 12:49 GMT 07.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلات عسكرية تابعة للقوات الجوية أسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-24" و"سو-25".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقط القوات الجوية الفضائية الروسية في أجواء بلدة دروزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية طائرة من طراز "سو-24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".
وأضافت وزارة الدفاع أنه تم إسقاط أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "سو-25" التابعة للقوات الجوية الأوكرانية في بلدة كرينكي بمقاطعة خيرسون".
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي القضاء على أكثر من 60 جنديا أوكرانيا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، وتدمير منظومتي مدفعية أمريكيتي الصنع.
كما أفادت وزارة الدفاع بمقتل نحو 35 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير معدات حربية تابعة للجيش الأوكراني على محور خيرسون، وذلك خلال اليوم الماضي، مضيفة أنه تم تحييد أكثر من 75 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك وتدمير معدات عسكرية للجش الأوكراني، خلال الـ24 ساعة الماضية.