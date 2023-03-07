https://sputnikarabic.ae/20230307/الرئاسة-الفلسطينية-عمليات-القتل-اليومية-التي-تقوم-بها-إسرائيل-ضد-الفلسطينيين-حرب-شاملة-1074451588.html
الرئاسة الفلسطينية: عمليات القتل اليومية التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين "حرب شاملة"
الرئاسة الفلسطينية: عمليات القتل اليومية التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين "حرب شاملة"
اعتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الثلاثاء، "عمليات القتل اليومية" التي تقوم بها القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بأنها "حرب شاملة". 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T16:06+0000
2023-03-07T16:06+0000
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رام الله- سبوتنيك. واقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي اليوم مخيم جنين وأطلقت الرصاص على الفلسطينين، استمرارا لحالة التوترات الحالية في فلسطين.وقال أبو ردينة، إن "عمليات القتل اليومية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا، والتي كان آخرها ما جرى اليوم في مخيم جنين، من اقتحام قوات الاحتلال وقتلها وإصابتها لعدد من المواطنين، وقصف منازلهم بالصواريخ والقذائف المتفجرة، هي حرب شاملة وتدمير لكل شيء".وأضاف، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن "الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي ينذر بتفجر الأوضاع وتدمير كل الجهود الرامية لإعادة الاستقرار".وأعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 4 فلسطينيين خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية، مشيرا إلى أن منفذ عملية حوارة -الأسبوع الماضي التي أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين من بين القتلى.ومساء الأحد الماضي، شن عشرات المستوطنين هجمات عنيفة، على بلدة حوارة الفلسطينية جنوب نابلس، وقتلوا فلسطينيا، وذلك بعد مقتل مستوطنين اثنين في إطلاق نار قرب البلدة.
https://sputnikarabic.ae/20230307/الجيش-الإسرائيلي-تصفية-4-مسلحين-فلسطينيين-بينهم-منفذ-عملية-حوارة-بمخيم-جنين-1074434245.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الرئاسة الفلسطينية: عمليات القتل اليومية التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين "حرب شاملة"
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اعتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الثلاثاء، "عمليات القتل اليومية" التي تقوم بها القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بأنها "حرب شاملة".
رام الله- سبوتنيك. واقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي اليوم مخيم جنين وأطلقت الرصاص على الفلسطينين، استمرارا لحالة التوترات الحالية في فلسطين.
وقال أبو ردينة، إن "عمليات القتل اليومية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي
ضد أبناء شعبنا، والتي كان آخرها ما جرى اليوم في مخيم جنين، من اقتحام قوات الاحتلال وقتلها وإصابتها لعدد من المواطنين، وقصف منازلهم بالصواريخ والقذائف المتفجرة، هي حرب شاملة وتدمير لكل شيء".
وأضاف، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن "الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي ينذر بتفجر الأوضاع
وتدمير كل الجهود الرامية لإعادة الاستقرار".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 4 فلسطينيين خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية، مشيرا إلى أن منفذ عملية حوارة -الأسبوع الماضي التي أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين من بين القتلى.
ومساء الأحد الماضي، شن عشرات المستوطنين
هجمات عنيفة، على بلدة حوارة الفلسطينية جنوب نابلس، وقتلوا فلسطينيا، وذلك بعد مقتل مستوطنين اثنين في إطلاق نار قرب البلدة.