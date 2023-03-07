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السلطات البيلاروسية تعترض طائرة مسيرة على الحدود مع بولندا
السلطات البيلاروسية تعترض طائرة مسيرة على الحدود مع بولندا
أفادت سلطات الحدود البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، باعترض طائرة مسيّرة بالقرب من الحدود مع بولندا. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T13:14+0000
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وذكرت الخدمة الصحفية لسلطات الحدود البيلاروسية: "وقع الحادث على الحدود البيلاروسية البولندية في ليلة 6-7 مارس/ آذار".وأضاف البيان: "أطلق مجهولون طائرة مسيرة من مسافة بعيدة عن الحدود لأسباب أمنية، لكن تمكن حرس الحدود من تعقب الطائرة المسيرة واعتراضها".وفي وقت سابق، أعلن رئيس إدارة التعاون العسكري الدولي ومساعد وزير الدفاع البيلاروسي لشؤون التعاون العسكري الدولي، فاليري ريفينكو، أن هناك مجموعة كبيرة من القوات الأوكرانية تتمركز بالقرب من الحدود البيلاروسية - الأوكرانية.ونقل المكتب الصحفي لوزارة الدفاع البيلاروسية عن ريفينكو، قوله: "أدى النزاع المسلح في أوكرانيا إلى تفاقم الوضع بشكل كبير على الحدود الجنوبية لجمهورية بيلاروس".
https://sputnikarabic.ae/20230225/أوكرانيا-توسع-حقل-الألغام-على-الحدود-مع-روسيا-وبيلاروسيا-1073984182.html
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العالم

السلطات البيلاروسية تعترض طائرة مسيرة على الحدود مع بولندا

13:14 GMT 07.03.2023
© AFP 2023 / Wojtek Radwanskiسيارة شرطة تقوم بدوريات على طول الجدار الحدودي عند الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022
سيارة شرطة تقوم بدوريات على طول الجدار الحدودي عند الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
© AFP 2023 / Wojtek Radwanski
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أفادت سلطات الحدود البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، باعترض طائرة مسيّرة بالقرب من الحدود مع بولندا.
وذكرت الخدمة الصحفية لسلطات الحدود البيلاروسية: "وقع الحادث على الحدود البيلاروسية البولندية في ليلة 6-7 مارس/ آذار".
وأضاف البيان: "أطلق مجهولون طائرة مسيرة من مسافة بعيدة عن الحدود لأسباب أمنية، لكن تمكن حرس الحدود من تعقب الطائرة المسيرة واعتراضها".
الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في أرميانسك 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
أوكرانيا توسع حقل الألغام على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا
25 فبراير, 10:18 GMT
وفي وقت سابق، أعلن رئيس إدارة التعاون العسكري الدولي ومساعد وزير الدفاع البيلاروسي لشؤون التعاون العسكري الدولي، فاليري ريفينكو، أن هناك مجموعة كبيرة من القوات الأوكرانية تتمركز بالقرب من الحدود البيلاروسية - الأوكرانية.
ونقل المكتب الصحفي لوزارة الدفاع البيلاروسية عن ريفينكو، قوله: "أدى النزاع المسلح في أوكرانيا إلى تفاقم الوضع بشكل كبير على الحدود الجنوبية لجمهورية بيلاروس".
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