https://sputnikarabic.ae/20230307/السلطات-البيلاروسية-تعترض-طائرة-مسيرة-على-الحدود-مع-بولندا-1074430712.html
السلطات البيلاروسية تعترض طائرة مسيرة على الحدود مع بولندا
السلطات البيلاروسية تعترض طائرة مسيرة على الحدود مع بولندا
أفادت سلطات الحدود البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، باعترض طائرة مسيّرة بالقرب من الحدود مع بولندا. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T13:14+0000
2023-03-07T13:14+0000
2023-03-07T13:14+0000
العالم
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وذكرت الخدمة الصحفية لسلطات الحدود البيلاروسية: "وقع الحادث على الحدود البيلاروسية البولندية في ليلة 6-7 مارس/ آذار".وأضاف البيان: "أطلق مجهولون طائرة مسيرة من مسافة بعيدة عن الحدود لأسباب أمنية، لكن تمكن حرس الحدود من تعقب الطائرة المسيرة واعتراضها".وفي وقت سابق، أعلن رئيس إدارة التعاون العسكري الدولي ومساعد وزير الدفاع البيلاروسي لشؤون التعاون العسكري الدولي، فاليري ريفينكو، أن هناك مجموعة كبيرة من القوات الأوكرانية تتمركز بالقرب من الحدود البيلاروسية - الأوكرانية.ونقل المكتب الصحفي لوزارة الدفاع البيلاروسية عن ريفينكو، قوله: "أدى النزاع المسلح في أوكرانيا إلى تفاقم الوضع بشكل كبير على الحدود الجنوبية لجمهورية بيلاروس".
https://sputnikarabic.ae/20230225/أوكرانيا-توسع-حقل-الألغام-على-الحدود-مع-روسيا-وبيلاروسيا-1073984182.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
السلطات البيلاروسية تعترض طائرة مسيرة على الحدود مع بولندا
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أفادت سلطات الحدود البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، باعترض طائرة مسيّرة بالقرب من الحدود مع بولندا.
وذكرت الخدمة الصحفية لسلطات الحدود البيلاروسية: "وقع الحادث على الحدود البيلاروسية البولندية في ليلة 6-7 مارس/ آذار".
وأضاف البيان: "أطلق مجهولون طائرة مسيرة من مسافة بعيدة عن الحدود لأسباب أمنية، لكن تمكن حرس الحدود من تعقب الطائرة المسيرة واعتراضها".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس إدارة التعاون العسكري الدولي ومساعد وزير الدفاع البيلاروسي لشؤون التعاون العسكري الدولي، فاليري ريفينكو، أن هناك مجموعة كبيرة من القوات الأوكرانية تتمركز بالقرب من الحدود البيلاروسية - الأوكرانية.
ونقل المكتب الصحفي لوزارة الدفاع البيلاروسية عن ريفينكو، قوله: "أدى النزاع المسلح في أوكرانيا إلى تفاقم الوضع بشكل كبير على الحدود الجنوبية لجمهورية بيلاروس".