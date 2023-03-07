https://sputnikarabic.ae/20230307/السويد-تتعهد-بعدم-استضافة-أسلحة-نووية-بعد-انضمامها-للناتو-1074458784.html
السويد تتعهد بعدم استضافة أسلحة نووية بعد انضمامها للناتو
السويد تتعهد بعدم استضافة أسلحة نووية بعد انضمامها للناتو
تعهد توبياس بيلستروم وزير الخارجية السويدي، اليوم الثلاثاء، بعدم نشر أسلحة نووية لدول أخرى في بلاده بعد انضمامها لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، التزاما بنهج الدول... 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T21:32+0000
2023-03-07T21:32+0000
2023-03-07T21:34+0000
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موسكو- سبوتنيك. وردا على سؤال ذي صلة لصحيفة داجينز نيهتر السويدية، قال بيلستروم: "لا، لن يحدث هذا".وأضاف الوزير أن الحكومة السويدية سوف "تحذو حذو ما قالته الدول الاسكندنافية الأخرى"، وذلك في إشارة إلى النرويج والدنمارك، واللتين كاستثناء لا تستضيفان أسلحة نووية لأي قوى أخرى.وفي 11 فبراير/ شباط، قال وزير الدفاع السويدي بال جونسون إن ستوكهولم لن تتبع سياسة تهدف لتكامل عسكري أكثر عمقا مع الناتو، في ظل إشكالية انضمام البلاد إلى الحلف.وصادقت جميع دول الناتو باستثناء تركيا والمجر على انضمام السويد وفنلندا للحلف العسكري.واتهمت تركيا ستوكهولم وهلسنكي بدعم "الإرهابيين" في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة كمنظمة إرهابية.
https://sputnikarabic.ae/20230227/تشاووش-أوغلو-الموافقة-على-انضمام-السويد-للناتو-يتوقف-على-الوفاء-بالتعهدات-1074087629.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
السويد, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار تركيا اليوم, فنلندا
السويد, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار تركيا اليوم, فنلندا
السويد تتعهد بعدم استضافة أسلحة نووية بعد انضمامها للناتو
21:32 GMT 07.03.2023 (تم التحديث: 21:34 GMT 07.03.2023) تابعنا عبر
تعهد توبياس بيلستروم وزير الخارجية السويدي، اليوم الثلاثاء، بعدم نشر أسلحة نووية لدول أخرى في بلاده بعد انضمامها لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، التزاما بنهج الدول الاسكندنافية الأخرى.
موسكو- سبوتنيك. وردا على سؤال ذي صلة لصحيفة داجينز نيهتر السويدية، قال بيلستروم: "لا، لن يحدث هذا".
وأضاف الوزير أن الحكومة السويدية سوف "تحذو حذو ما قالته الدول الاسكندنافية
الأخرى"، وذلك في إشارة إلى النرويج والدنمارك، واللتين كاستثناء لا تستضيفان أسلحة نووية لأي قوى أخرى.
وفي 11 فبراير/ شباط، قال وزير الدفاع السويدي بال جونسون إن ستوكهولم لن تتبع سياسة تهدف لتكامل عسكري أكثر عمقا مع الناتو، في ظل إشكالية انضمام البلاد إلى الحلف.
وصادقت جميع دول الناتو باستثناء تركيا والمجر
على انضمام السويد وفنلندا للحلف العسكري.
واتهمت تركيا ستوكهولم وهلسنكي بدعم "الإرهابيين" في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة كمنظمة إرهابية.