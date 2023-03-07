https://sputnikarabic.ae/20230307/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تعلن-عن-خسارة-قدراتها-الهجومية-بالقرب-من-سفاتوفو-وكريمينايا-1074408991.html
القوات المسلحة الأوكرانية تعلن عن خسارة قدراتها الهجومية بالقرب من سفاتوفو وكريمينايا
القوات المسلحة الأوكرانية تعلن عن خسارة قدراتها الهجومية بالقرب من سفاتوفو وكريمينايا
كشف الضابط في لواء الهجوم المنفصل رقم "95" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، يوري كوتشيفينكو، خلال مقابلة على قناة "رادا" التلفزيونية أن قواته لم يتبق لها... 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T07:23+0000
2023-03-07T07:23+0000
2023-03-07T07:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قال يوري كوتشيفينكو، "اليوم تجري معارك شرسة في منطقة سفاتوفو وكريمينايا، حيث أحرزت القوات الروسية تقدما كبيرا وعلى عكس ذلك، فقد الجيش الأوكراني الإمكانات الهجومية".وتابع الضابط الأوكراني بالقول: "إنه أمر خطير ومتوتر للغاية. بشكل عام، بغض النظر عن كيفية تقييمنا للوضع، هناك عدد أقل بثلاث مرات"، مشددا على أنه لا داعي للقلق كثيرا إذا "اضطرت القوات المسلحة الأوكرانية إلى ترك بعض المناطق".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230301/القوات-المسلحة-الروسية-تتقدم-على-محور-كريمينايا-بغطاء-مدفعي-وتقدم-للمدرعات-1074169286.html
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روسيا
القوات المسلحة الأوكرانية تعلن عن خسارة قدراتها الهجومية بالقرب من سفاتوفو وكريمينايا
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كشف الضابط في لواء الهجوم المنفصل رقم "95" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، يوري كوتشيفينكو، خلال مقابلة على قناة "رادا" التلفزيونية أن قواته لم يتبق لها عملياً أي فرص لشن هجوم في منطقة سفاتوفو وكريمينايا.
قال يوري كوتشيفينكو، "اليوم تجري معارك شرسة في منطقة سفاتوفو وكريمينايا، حيث أحرزت القوات الروسية تقدما كبيرا وعلى عكس ذلك، فقد الجيش الأوكراني الإمكانات الهجومية".
وتابع الضابط الأوكراني بالقول: "إنه أمر خطير ومتوتر للغاية. بشكل عام، بغض النظر عن كيفية تقييمنا للوضع، هناك عدد أقل بثلاث مرات"، مشددا على أنه لا داعي للقلق كثيرا إذا "اضطرت القوات المسلحة الأوكرانية إلى ترك بعض المناطق".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس
.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.