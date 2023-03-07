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https://sputnikarabic.ae/20230307/المخابرات-الكورية-الجنوبية-تنشر-تفاصيل-حول-أسرة-الزعيم-كيم-هل-منع-تسمية-البنات-باسم-ابنته؟-1074427203.html
المخابرات الكورية الجنوبية تنشر تفاصيل حول أسرة الزعيم كيم.. هل منع تسمية البنات باسم ابنته؟
المخابرات الكورية الجنوبية تنشر تفاصيل حول أسرة الزعيم كيم.. هل منع تسمية البنات باسم ابنته؟
قالت تقارير إعلامية إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جوغ- أون"، ربما يتعهد ابنته "جو- آيه" بطريقة خاصة أثارت التكهنات حول إمكانية خلافتها له في منصبه الرئاسي. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T12:59+0000
2023-03-07T12:59+0000
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، يونهاب، عن النائب "يو سانغ-بوم" من حزب سلطة الشعب الحاكم، فإن "جو-إيه"، "لم تسجل في أي منظمة أكاديمية رسمية حتى الآن وقد تلقت تعليمها في المنزل".وعن طبيعتها الشخصية قال "يو": "إنها تستمتع بالهوايات مثل ركوب الخيل والسباحة والتزلج"، لافتا إلى أن "كيم" راض بشكل خاص عن مهاراتها في ركوب الخيل.وقال: "جهاز المخابرات الوطني لم يرصد حتى الآن أوامر من سلطات كوريا الشمالية تجبر الأشخاص الذين يدعون "جو آيه" على تغيير أسمائهم كما ورد في بعض وسائل الإعلام".يشار إلى أن "كيم"، كان قد ظهر للمرة الأولى بصحبة ابنته "جو-آيه"، خلال حضوره اختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.ومن وقتها وهي تظهر معه في أغلب اجتماعاته، وهو ما جعل كثيرين يتنبؤون بأنها ربما يتم إعدادها لتكون خليفته.طالع أيضا: شقيقة كيم جونغ أون تصف العلماء الكوريين الجنوبيين بـ"الفراخ الصغار"
https://sputnikarabic.ae/20230209/هل-يهيّئ-كيم-ابنته-لخلافته؟-رئاسة-كوريا-الجنوبية-ترفض-الإجابة-وتقول-إنها-مسألة-استخباراتية-1073323335.html
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الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

المخابرات الكورية الجنوبية تنشر تفاصيل حول أسرة الزعيم كيم.. هل منع تسمية البنات باسم ابنته؟

12:59 GMT 07.03.2023
© AFP 2023 / STRزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يلقي خطابا لتهنئة أعضاء القسم الطبي العسكري بالجيش الشعبي الكوري على المساهمة في منع انتشار (كوفيد-19) في بيونغ يانغ، 18 أغسطس/ آب 2022
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يلقي خطابا لتهنئة أعضاء القسم الطبي العسكري بالجيش الشعبي الكوري على المساهمة في منع انتشار (كوفيد-19) في بيونغ يانغ، 18 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
© AFP 2023 / STR
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قالت تقارير إعلامية إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جوغ- أون"، ربما يتعهد ابنته "جو- آيه" بطريقة خاصة أثارت التكهنات حول إمكانية خلافتها له في منصبه الرئاسي.
ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، يونهاب، عن النائب "يو سانغ-بوم" من حزب سلطة الشعب الحاكم، فإن "جو-إيه"، "لم تسجل في أي منظمة أكاديمية رسمية حتى الآن وقد تلقت تعليمها في المنزل".
بث إخباري مع صورة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته جو آي أثناء حضورهم عرض عسكري بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس الجيش الكوري الشمالي، 9 فبراير/ شباط 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
هل يهيّئ كيم ابنته لخلافته؟... رئاسة كوريا الجنوبية ترفض الإجابة وتقول "إنها مسألة استخباراتية"
9 فبراير, 15:14 GMT
وعن طبيعتها الشخصية قال "يو": "إنها تستمتع بالهوايات مثل ركوب الخيل والسباحة والتزلج"، لافتا إلى أن "كيم" راض بشكل خاص عن مهاراتها في ركوب الخيل.
وقال: "جهاز المخابرات الوطني لم يرصد حتى الآن أوامر من سلطات كوريا الشمالية تجبر الأشخاص الذين يدعون "جو آيه" على تغيير أسمائهم كما ورد في بعض وسائل الإعلام".

وعن أطفال الزعيم الكوري الشمالي، أكد النائب أنه "ليس لدينا دليل مفصل على أن الطفل الأول ذكر، لكننا مقتنعون بأن الطفل الأول بالتأكيد ابن بناء على معلومات استخباراتية تمت مشاركتها مع وكالة استخبارات خارجية"، لافتا إلى إن الشائعات التي تفيد بأن ابن الزعيم الكوري الشمالي يعاني من مشكلات جسدية وعقلية لم يتم تأكيدها.

يشار إلى أن "كيم"، كان قد ظهر للمرة الأولى بصحبة ابنته "جو-آيه"، خلال حضوره اختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.
ومن وقتها وهي تظهر معه في أغلب اجتماعاته، وهو ما جعل كثيرين يتنبؤون بأنها ربما يتم إعدادها لتكون خليفته.
طالع أيضا: شقيقة كيم جونغ أون تصف العلماء الكوريين الجنوبيين بـ"الفراخ الصغار"
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