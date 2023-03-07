https://sputnikarabic.ae/20230307/المفوضية-الأوروبية-حشدنا-حتى-الآن-12-مليار-يورو-مساعدات-عسكرية-إلى-أوكرانيا-1074454952.html
المفوضية الأوروبية: حشدنا حتى الآن 12 مليار يورو مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا
المفوضية الأوروبية: حشدنا حتى الآن 12 مليار يورو مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي حشد حتى الآن 12 مليار يورو مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T18:31+0000
2023-03-07T18:31+0000
2023-03-07T18:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
طلب مساعدات عسكرية
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا
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أمستردام-سبوتنيك. وأوضحت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي من كندا مع رئيس الوزراء جاستين ترودو، اليوم الثلاثاء: "الاتحاد الأوروبي حشد حتى الآن 12 مليار يورو مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا"، مضيقة "نعتزم تدريب 30 ألفا من القوات الأوكرانية بنهاية العام الجاري".من جهته، قال ترودو "كندا تؤكد على مواصلة دعم أوكرانيا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنحها مولدات كهربائية".هذا و دعت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، في وقت سابق، شول الاتحاد الأوروبي إلى تزويد أوكرانيا بمنظومات صاروخية بعيدة المدى ومقاتلات.وقالت ميتسولا، خلال لقائها مع فلاديمير زيلينسكي في بروكسل: "يجب أن تدرس دول الاتحاد الأوروبي تقديم منظومات صاروخية بعيدة المدى ومقاتلات لأوكرانيا للدفاع عن الحرية".وكان جوزيب بوريل قد أعلن في وقت سابق، أن المجلس الأوروبي وافق على تقديم حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا، بقيمة إجمالية تصل إلى 545 مليون يورو.
https://sputnikarabic.ae/20230209/رئيسة-البرلمان-الأوروبي-تدعو-إلى-تزويد-كييف-بصواريخ-بعيدة-المدى-ومقاتلات-1073306471.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, طلب مساعدات عسكرية, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
العالم, طلب مساعدات عسكرية, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
المفوضية الأوروبية: حشدنا حتى الآن 12 مليار يورو مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي حشد حتى الآن 12 مليار يورو مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا.
أمستردام-سبوتنيك. وأوضحت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي من كندا مع رئيس الوزراء جاستين ترودو، اليوم الثلاثاء: "الاتحاد الأوروبي حشد حتى الآن 12 مليار يورو مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا"، مضيقة "نعتزم تدريب 30 ألفا من القوات الأوكرانية بنهاية العام الجاري".
من جهته، قال ترودو "كندا تؤكد على مواصلة دعم أوكرانيا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنحها مولدات كهربائية".
هذا و دعت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، في وقت سابق، شول الاتحاد الأوروبي إلى تزويد أوكرانيا بمنظومات صاروخية بعيدة المدى ومقاتلات.
وقالت ميتسولا، خلال لقائها مع فلاديمير زيلينسكي في بروكسل: "يجب أن تدرس دول الاتحاد الأوروبي تقديم منظومات صاروخية بعيدة المدى ومقاتلات لأوكرانيا للدفاع عن الحرية".
وكان جوزيب بوريل قد أعلن في وقت سابق، أن المجلس الأوروبي وافق على تقديم حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا
، بقيمة إجمالية تصل إلى 545 مليون يورو.