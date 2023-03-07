عربي
Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230307/المفوضية-الأوروبية-حشدنا-حتى-الآن-12-مليار-يورو-مساعدات-عسكرية-إلى-أوكرانيا-1074454952.html
المفوضية الأوروبية: حشدنا حتى الآن 12 مليار يورو مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا
المفوضية الأوروبية: حشدنا حتى الآن 12 مليار يورو مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي حشد حتى الآن 12 مليار يورو مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T18:31+0000
2023-03-07T18:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
طلب مساعدات عسكرية
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/11/1072385703_0:0:2805:1577_1920x0_80_0_0_82b0466697af4da4aa3811fa183a64b4.jpg
أمستردام-سبوتنيك. وأوضحت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي من كندا مع رئيس الوزراء جاستين ترودو، اليوم الثلاثاء: "الاتحاد الأوروبي حشد حتى الآن 12 مليار يورو مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا"، مضيقة "نعتزم تدريب 30 ألفا من القوات الأوكرانية بنهاية العام الجاري".من جهته، قال ترودو "كندا تؤكد على مواصلة دعم أوكرانيا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنحها مولدات كهربائية".هذا و دعت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، في وقت سابق، شول الاتحاد الأوروبي إلى تزويد أوكرانيا بمنظومات صاروخية بعيدة المدى ومقاتلات.وقالت ميتسولا، خلال لقائها مع فلاديمير زيلينسكي في بروكسل: "يجب أن تدرس دول الاتحاد الأوروبي تقديم منظومات صاروخية بعيدة المدى ومقاتلات لأوكرانيا للدفاع عن الحرية".وكان جوزيب بوريل قد أعلن في وقت سابق، أن المجلس الأوروبي وافق على تقديم حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا، بقيمة إجمالية تصل إلى 545 مليون يورو.
https://sputnikarabic.ae/20230209/رئيسة-البرلمان-الأوروبي-تدعو-إلى-تزويد-كييف-بصواريخ-بعيدة-المدى-ومقاتلات-1073306471.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/11/1072385703_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_488b2fb8cb8501dd771fb525989e53c5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, طلب مساعدات عسكرية, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
العالم, طلب مساعدات عسكرية, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا

المفوضية الأوروبية: حشدنا حتى الآن 12 مليار يورو مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا

18:31 GMT 07.03.2023
© Sputnik . Rodion Proca / الانتقال إلى بنك الصوررئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين
رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
© Sputnik . Rodion Proca
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي حشد حتى الآن 12 مليار يورو مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا.
أمستردام-سبوتنيك. وأوضحت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي من كندا مع رئيس الوزراء جاستين ترودو، اليوم الثلاثاء: "الاتحاد الأوروبي حشد حتى الآن 12 مليار يورو مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا"، مضيقة "نعتزم تدريب 30 ألفا من القوات الأوكرانية بنهاية العام الجاري".
من جهته، قال ترودو "كندا تؤكد على مواصلة دعم أوكرانيا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنحها مولدات كهربائية".
هذا و دعت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، في وقت سابق، شول الاتحاد الأوروبي إلى تزويد أوكرانيا بمنظومات صاروخية بعيدة المدى ومقاتلات.
رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
رئيسة البرلمان الأوروبي تدعو إلى تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى ومقاتلات
9 فبراير, 11:05 GMT
وقالت ميتسولا، خلال لقائها مع فلاديمير زيلينسكي في بروكسل: "يجب أن تدرس دول الاتحاد الأوروبي تقديم منظومات صاروخية بعيدة المدى ومقاتلات لأوكرانيا للدفاع عن الحرية".
وكان جوزيب بوريل قد أعلن في وقت سابق، أن المجلس الأوروبي وافق على تقديم حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا، بقيمة إجمالية تصل إلى 545 مليون يورو.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала