https://sputnikarabic.ae/20230307/النقل-السورية-الاستهداف-الإسرائيلي-لمطار-حلب-تسبب-في-تحويل-مسار-نقل-المساعدات-إلى-سوريا-1074419491.html

النقل السورية: الاستهداف الإسرائيلي لمطار حلب تسبب في تحويل مسار نقل المساعدات إلى سوريا

النقل السورية: الاستهداف الإسرائيلي لمطار حلب تسبب في تحويل مسار نقل المساعدات إلى سوريا

قررت وزارة النقل السورية، اليوم الثلاثاء، "تحويل هبوط الطائرات والرحلات الجوية المقررة والمبرمجة عبر مطار حلب الدولي لتصبح عبر مطاريّ دمشق، واللاذقية... 07.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-07T10:11+0000

2023-03-07T10:11+0000

2023-03-07T10:11+0000

أخبار سوريا اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102134/95/1021349514_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_7dd63e3b150f849e20c6ce4ac917662d.jpg

وقالت وزارة النقل السورية، في بيان لها، إنه "إثر الـعدوان الإسـرائيـلي الذي استهدف مطار حلب الدولي وأدى لخروجه عن الخدمة تقرر تحويل هبوط طائرات المساعدات الإغاثية الإنسانية لمتضرري الزلزال، والرحلات الجوية المقررة والمبرمجة عبر مطار حلب الدولي لتصبح عبر مطاري دمشق، واللاذقية"، حسب وكالة الأنباء السورية (سانا).ودعت الوزارة "المسافرين لترتيب أمور سفرهم ونقلهم، ومواعيد رحلاتهم مع شركات الطيران ومكاتبها المعنية"، مؤكدةً أن "كوادرها باشرت عمليات الكشف عن الأضرار في مطار حلب الدولي، ليصار إلى إصلاحها بالتعاون مع الشركات الوطنية المعنية".وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء "عدوان إسرائيلي استهدف المطار".ونقل مراسل "سبوتنيك" في سوريا، عن مصدر عسكري، قوله إنه "في تمام الساعة 2:07 من فجر اليوم (بالتوقيت المحلي)، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفًا مطار حلب الدولي، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار وخروجه عن الخدمة".كان مراسل "سبوتنيك" في سوريا، أفاد ليل الاثنين/الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى في الوقت الراهن لعدوان إسرائيلي على محيط مطار النيرب في مدينة حلب.ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر أمني، أن "العدوان الإسرائيلي تم من قبالة السواحل السورية"، مؤكدًا أن الصواريخ تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها، ولكن أحد الصواريخ أفلت من المضادات واستهدف المهبط الرئيسي للمطار.ونفت مصادر لوكالة "سبوتنيك" في مطار حلب الدولي، وقوع أي إصابات بشرية، مؤكدةً أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

https://sputnikarabic.ae/20230307/الدفاع-السورية-خروج-مطار-حلب-الدولي-عن-الخدمة-جراء-العدوان-الإسرائيلي-1074405756.html

https://sputnikarabic.ae/20230307/إيران-تدين-بشدة-الهجوم-العدواني-لإسرائيل-على-مطار-حلب-في-سوريا-وتدعو-لاتخاذ-إجراءات-فورية-1074410219.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي