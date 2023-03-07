https://sputnikarabic.ae/20230307/باحث-أصوات-الأكراد-وحزب-الخير-يحددان-مصير-مرشح-المعارضة-التركية-للرئاسة-1074453628.html

باحث: أصوات الأكراد وحزب الخير يحددان مصير مرشح المعارضة التركية للرئاسة

باحث: أصوات الأكراد وحزب الخير يحددان مصير مرشح المعارضة التركية للرئاسة

اعتبر مدير مؤسسة متروبول لاستطلاعات الرأي، أوزر سنجار، أن الخلاف الأخير بين أحزاب تحالف المعارضة حول ترشيح رئيس حزب الشعب الجمهوري، للانتخابات الرئاسية... 07.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-07T17:08+0000

2023-03-07T17:08+0000

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أنطاكيا– سبوتنيك. وقال سنجار، لوكالة سبوتنيك، "علينا أن نجري استطلاع رأي جديد لمعرفة موقف الناخبين من المرشحين للانتخابات الرئاسية، ونسبة أصواتهم في ضوء الوضع الجديد بعد الزلزال السياسي الذي ضرب تحالف الشعب المعارض".وأضاف: "كان تحالف الجمهور المكون من حزبي العدالة والتنمية، و"الحركة القومية" يتقدم على تحالف الشعب المكون من ستة أحزاب معارضة، وهي أحزاب "الشعب الجمهوري"، و"الخير"، و"المستقبل"، و"البناء"، و"السعادة"، و"الديمقراطي" قبل الخلاف الأخير الذي تمثل في معارضة زعيمة حزب الخير ميرال أكشينار، لترشيح كيليتشدار أوغلو للانتخابات الرئاسية".ولفت سنجار إلى أن فرصة فوز كيليتشدار أوغلو قبل الخلاف الذي شهدته الطاولة السداسية كانت ضئيلة جدا وفقا لنتائج استطلاع الرأي العام الذي أجري في (شباط) فبراير الماضي، وكان أردوغان يتقدم على كيليتشدار أوغلو بنقطتين، أما الآن فيجب إجراء استطلاع جديد لمعرفة توجهات الناخبين في ضوء التطورات الأخيرة".وتابع: "لا نعلم ما إذا كان حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد سيرشح أحدا للانتخابات الرئاسية أم سيدعم كيليتشدار أوغلو، كما أننا لا نعلم ما الموقف الذي سيتبعه حزب "الخير" في المرحلة المقبلة، لذلك من السابق لأوانه التنبؤ بنتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".وقال سنجار "أستبعد انسحاب زعيمة حزب الخير من الطاولة السداسية وتراجعها عن تأييد كيليتشدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية، وإلا ستكون فضيحة كبيرة بالنسبة لتحالف الشعب".وتوقع سنجار دعم حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، كيليتشدار أوغلو، موضحا أن حزب الشعوب الديمقراطي كان "قد أعرب عن استعداده لدعم كيليتشدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية، حيث لا يمكنه (الفوز) بغير دعم الأكراد له".وأضاف: "لكن دعم الأكراد وحده لا يكفي لفوز كيليتشدار أوغلو، ويجب أن يحصل على دعم جزء كبير من ناخبي حزب الخير لكي يتمكن من الفوز".وتابع: "في حال امتنع جزء كبير من ناخبي حزب الخير عن التصويت لصالح كيليتشدار أوغلو، ودعموا أردوغان في الانتخابات الرئاسية أو قاطعوا الانتخابات فلا يمكنه (مرشح المعارضة) الفوز".واستبعد سنجار احتمال اعتراض زعيمة حزب الخير ميرال أكشينار على تواصل كيليتشدار أوغلو مع حزب الشعوب الديمقراطي للمطالبة بدعم الناخبين الأكراد.كان رئيس حزب "السعادة" التركي، تمل كرم الله أوغلو قد أعلن، خلال مؤتمر صحافي أمس الإثنين، أن المعارضة التركية قررت ترشيح زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، للانتخابات الرئاسية المقبلة أمام الرئيس التركي الحالي، رجب طيب أردوغان.وقال كرم الله أوغلو، إن المعارضة التركية، اختارت كمال كليتشدار أوغلو، للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 14 أيار/مايو المقبل، أمام أردوغان.

https://sputnikarabic.ae/20230307/خبير-يستبعد-احتمال-تأثر-العلاقات-بين-تركيا-وروسيا-في-حال-فوز-كيليتشدار-1074453436.html

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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان, الأخبار