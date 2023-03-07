https://sputnikarabic.ae/20230307/بايدن-يستضيف-رئيس-كوريا-الجنوبية-في-26-أبريل-1074446149.html
بايدن يستضيف رئيس كوريا الجنوبية في 26 أبريل
بايدن يستضيف رئيس كوريا الجنوبية في 26 أبريل
أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يستضيف نظيره الكوري الجنوبي في زيارة دولة في 26 أبريل/ نيسان. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T15:38+0000
2023-03-07T15:38+0000
2023-03-07T15:38+0000
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واشنطن- سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير.وقال البيان إن: "الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن سيستضيفان رئيس الجمهورية الكورية يون سوك يول والسيدة الأولى كيم كيون في زيارة رسمية للولايات المتحدة".وأوضح بيان البيت الأبيض أن الزيارة المقررة في 26 أبريل سوف تتضمن مأدبة عشاء رسمي.وقال البيان: "سوف نسلط الضوء على الأهمية والقوة الدائمة للتحالف الصلب" بين البلدين.وتأتي زيارة الدولة المرموقة وهي الثانية من نوعها منذ تولي بايدن منصبه في وقت تصعد فيه الدولتان التعاون على خلفية تهديدات كوريا الشمالية.
https://sputnikarabic.ae/20230103/كوريا-الجنوبية-تؤكد-وجود-نقاش-مع-أمريكا-لتنفيذ-مناورات-نووية-لمواجهة-بيونغ-يانغ-رغم-نفي-بايدن-1071876753.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم, الأخبار
بايدن يستضيف رئيس كوريا الجنوبية في 26 أبريل
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أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يستضيف نظيره الكوري الجنوبي في زيارة دولة في 26 أبريل/ نيسان.
واشنطن- سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير.
وقال البيان إن: "الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن سيستضيفان رئيس الجمهورية الكورية
يون سوك يول والسيدة الأولى كيم كيون في زيارة رسمية للولايات المتحدة".
وأوضح بيان البيت الأبيض
أن الزيارة المقررة في 26 أبريل سوف تتضمن مأدبة عشاء رسمي.
وقال البيان: "سوف نسلط الضوء على الأهمية والقوة الدائمة للتحالف الصلب" بين البلدين.
وتأتي زيارة الدولة المرموقة وهي الثانية من نوعها منذ تولي بايدن منصبه في وقت تصعد فيه الدولتان التعاون على خلفية تهديدات كوريا الشمالية.