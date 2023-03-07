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بايدن يستضيف رئيس كوريا الجنوبية في 26 أبريل
بايدن يستضيف رئيس كوريا الجنوبية في 26 أبريل
أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يستضيف نظيره الكوري الجنوبي في زيارة دولة في 26 أبريل/ نيسان. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T15:38+0000
2023-03-07T15:38+0000
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واشنطن- سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير.وقال البيان إن: "الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن سيستضيفان رئيس الجمهورية الكورية يون سوك يول والسيدة الأولى كيم كيون في زيارة رسمية للولايات المتحدة".وأوضح بيان البيت الأبيض أن الزيارة المقررة في 26 أبريل سوف تتضمن مأدبة عشاء رسمي.وقال البيان: "سوف نسلط الضوء على الأهمية والقوة الدائمة للتحالف الصلب" بين البلدين.وتأتي زيارة الدولة المرموقة وهي الثانية من نوعها منذ تولي بايدن منصبه في وقت تصعد فيه الدولتان التعاون على خلفية تهديدات كوريا الشمالية.
https://sputnikarabic.ae/20230103/كوريا-الجنوبية-تؤكد-وجود-نقاش-مع-أمريكا-لتنفيذ-مناورات-نووية-لمواجهة-بيونغ-يانغ-رغم-نفي-بايدن-1071876753.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم, الأخبار

بايدن يستضيف رئيس كوريا الجنوبية في 26 أبريل

15:38 GMT 07.03.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يستضيف نظيره الكوري الجنوبي في زيارة دولة في 26 أبريل/ نيسان.
واشنطن- سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير.
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وقال البيان إن: "الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن سيستضيفان رئيس الجمهورية الكورية يون سوك يول والسيدة الأولى كيم كيون في زيارة رسمية للولايات المتحدة".
وأوضح بيان البيت الأبيض أن الزيارة المقررة في 26 أبريل سوف تتضمن مأدبة عشاء رسمي.
وقال البيان: "سوف نسلط الضوء على الأهمية والقوة الدائمة للتحالف الصلب" بين البلدين.
وتأتي زيارة الدولة المرموقة وهي الثانية من نوعها منذ تولي بايدن منصبه في وقت تصعد فيه الدولتان التعاون على خلفية تهديدات كوريا الشمالية.
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