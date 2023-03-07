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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230307/بايدن-يناقش-مع-ماكرون-دعم-أوكرانيا-والتعاون-في-منطقة-الهند-والمحيط-الهادئ-1074459390.html
بايدن يناقش مع ماكرون دعم أوكرانيا والتعاون في منطقة الهند والمحيط الهادئ
بايدن يناقش مع ماكرون دعم أوكرانيا والتعاون في منطقة الهند والمحيط الهادئ
أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم أوكرانيا وتعاون البلدين في منطقة الهند والمحيط الهادئ. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T23:15+0000
2023-03-07T23:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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واشنطن – سبوتنيك. وجاء في البيان الصحفي للبيت الأبيض: "ناقش الزعيمان دعم أوكرانيا... بما فيه الالتزام بمواصلة الدعم في مجال الأمن وخلق تكاليف لروسيا".كما جرت مناقشة التعاون في منطقة الهند والمحيط الهادئ، إلى جانب "الاستجابة على التحديات من طرف الصين".وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ 24 شباط/فبراير من العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى أراضي روسيا مؤخراً.ومنذ انطلاق العملية العسكرية، تغذي الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، الصراع في أوكرانيا، عبر إرسال كميات ضخمة من الأسلحة إلى نظام كييف، في محاولة لعرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية لن تتوقف حتى يتم تحقيق كافة الأهداف المسندة إليها سواء بالطرق السلمية أو العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20230307/البيت-الأبيض-يدعو-الكونغرس-لإقرار-مشروع-قانون-يسمح-بحظر-تيك-توك-1074458478.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

بايدن يناقش مع ماكرون دعم أوكرانيا والتعاون في منطقة الهند والمحيط الهادئ

23:15 GMT 07.03.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم أوكرانيا وتعاون البلدين في منطقة الهند والمحيط الهادئ.
واشنطن – سبوتنيك. وجاء في البيان الصحفي للبيت الأبيض: "ناقش الزعيمان دعم أوكرانيا... بما فيه الالتزام بمواصلة الدعم في مجال الأمن وخلق تكاليف لروسيا".
البيت الأبيض 7 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
البيت الأبيض يدعو الكونغرس لإقرار مشروع قانون يسمح بحظر "تيك توك"
21:17 GMT
كما جرت مناقشة التعاون في منطقة الهند والمحيط الهادئ، إلى جانب "الاستجابة على التحديات من طرف الصين".
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ 24 شباط/فبراير من العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى أراضي روسيا مؤخراً.
ومنذ انطلاق العملية العسكرية، تغذي الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، الصراع في أوكرانيا، عبر إرسال كميات ضخمة من الأسلحة إلى نظام كييف، في محاولة لعرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية لن تتوقف حتى يتم تحقيق كافة الأهداف المسندة إليها سواء بالطرق السلمية أو العسكرية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:18 GMT
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