https://sputnikarabic.ae/20230307/بندقية-روسية-تسيطر-على-طائرات-العدو-المسيرة-وتجمدها-فيديو---1074417908.html
بندقية روسية تسيطر على طائرات العدو المسيرة و"تجمدها"... فيديو
بندقية روسية تسيطر على طائرات العدو المسيرة و"تجمدها"... فيديو
اختبر متخصصون البندقة الروسية الجديدة "غاربيا" المضادة للطائرات "درون" بالقرب من دونيتسك، حيث تظهر مشاهد الفيديو قيام الفريق بالسيطرة على طائرة درون والتحكم... 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T09:41+0000
2023-03-07T09:41+0000
2023-03-07T09:41+0000
رصد عسكري
روسيا
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وطبّق الاختبار على إحدى أكثر طائرات الدرون شيوعا في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، وهي من نوع "DJI Mavic Pro" وتستخدم أيضا كطائرة هجومية دون طيار وتحمل رأسًا حربيًا، بحسب مراسل "سبوتنيك".يذكر أن البندقية المضادة للطائرات المسيّرة شائعة الاستخدام من قبل القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.يذكر أن طائرة "DJI Mavic Pro" هي درون شائعة الاستخدام في مناطق العملية العسكرية الروسية، وتستخدم غالبا كطائرة دون طيار تحمل رأسًا حربيًا يتم إسقاطه فوق مواقع محددة.ويسيطر مشغل البندقية على الطائرة، ويفقدها الاتصال بوحدة التحكم الأساسية (مطلقها) ويستطيع "تجميدها" في مكانها أو نقلها إلى "نقطة بداية"، كما يمكن أن يتم إنزال الطائرة في مكان غير معروف بالنسبة لمطلقها الأساسي.
https://sputnikarabic.ae/20230307/مجلة-مشكلات-تشالنجر-2-البريطانية-الموردة-إلى-أوكرانيا-تعاكس-الضجة-التي-أحاطت-بها-1074412501.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
بندقية روسية تسيطر على طائرات العدو المسيرة و"تجمدها"... فيديو
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اختبر متخصصون البندقة الروسية الجديدة "غاربيا" المضادة للطائرات "درون" بالقرب من دونيتسك، حيث تظهر مشاهد الفيديو قيام الفريق بالسيطرة على طائرة درون والتحكم بها عن بعد، ثم إنزالها إلى الأرض.
وطبّق الاختبار على إحدى أكثر طائرات الدرون شيوعا في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، وهي من نوع "DJI Mavic Pro" وتستخدم أيضا كطائرة هجومية دون طيار وتحمل رأسًا حربيًا، بحسب مراسل "سبوتنيك".
يذكر أن البندقية المضادة
للطائرات المسيّرة شائعة الاستخدام من قبل القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وزودت البندقية ببطارية ليثيوم أيون، والمدى الفعال للبندقية الذي أعلنه المطورون يبلغ ما بين 500 متر إلى 2 كيلومتر.
يذكر أن طائرة "DJI Mavic Pro" هي درون شائعة الاستخدام في مناطق العملية العسكرية الروسية، وتستخدم غالبا كطائرة دون طيار تحمل رأسًا حربيًا يتم إسقاطه فوق مواقع محددة.
ويسيطر مشغل البندقية على الطائرة، ويفقدها الاتصال بوحدة التحكم الأساسية (مطلقها) ويستطيع "تجميدها" في مكانها أو نقلها إلى "نقطة بداية"، كما يمكن أن يتم إنزال الطائرة في مكان غير معروف بالنسبة لمطلقها الأساسي.