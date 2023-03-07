https://sputnikarabic.ae/20230307/بوليانسكي-التقارير-الأخيرة-بشأن-هجمات-التيار-الشمالي-تدعم-صحة-مطالبتنا-بإجراء-تحقيق-دولي-1074458283.html

بوليانسكي: التقارير الأخيرة بشأن هجمات "التيار الشمالي" تدعم صحة مطالبتنا بإجراء تحقيق دولي

بوليانسكي: التقارير الأخيرة بشأن هجمات "التيار الشمالي" تدعم صحة مطالبتنا بإجراء تحقيق دولي

أعلن نائب المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، ديميتري بوليانسكي، اليوم الثلاثاء، أن التصويت على مشروع القرار الروسي، الداعي الأمين العام للأمم... 07.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-07T20:51+0000

2023-03-07T20:51+0000

2023-03-07T20:51+0000

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوليانسكي تعليقا على تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية حول وقوف مجموعة موالية لأوكرانيا وراء عملية تخريب خطوط التيار الشمالي: "هذا يثبت أننا نفعل الصواب بإصرارنا على اعتماد قرار بمجلس الأمن الدولي لبدء تحقيق دولي حول عملية تخريب خطوط التيار الشمالي بقيادة الأمين العام للأمم المتحدة".وأضاف بوليانسكي أن "الخبراء أجروا 3 جولات من المشاورات حول مشروع القرار، وسيتم التصويت قبل نهاية شهر مارس/آذار".وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "دي تسايت" الألمانية، بأن المحققين توصلوا إلى تحديد هوية سفينة انطلقت منها المجموعة التخريبية التي نفذت الهجوم.وأضافت الصحيفة أن بيانات التحقيق تشير إلى أن المجموعة التخريبية التي نفذت الهجوم مؤلفة من 6 أشخاص، موضحة أنهم "خمسة رجال وامرأة، وهم قائد وغواصان اثنان وغواصان مساعدان وطبيبة، يُعتقد أنهم نقلوا متفجرات إلى مسرح الجريمة وزرعوها هناك، ويبدو أن جنسيات المنفذين مجهولة، حيث استخدموا جوازات سفر مزورة لاستئجار السفينة.وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في وقت سابق اليوم، نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومعلومات استخباراتية، أن الهجمات الإرهابية، التي استهدفت خطوط أنابيب "التيار الشمالي" نفذتها مجموعة موالية لأوكرانيا.ولفتت الصحيفة إلى أن احتمال وجود صلات بين الجهة التي نفذت الهجوم والحكومة الأوكرانية لا يزال مفتوحًا.وفي 26 أيلول/سبتمبر من العام الماضي، وقعت هجمات إرهابية استهدفت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، وذكرت الشركة المشغلة لخطوط الأنابيب "نورد ستريم إيه جي" أنه من المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.

https://sputnikarabic.ae/20230307/زاخاروفا-التسريبات-بشأن-الهجمات-على-التيار-الشمالي-نشرها-الذين-لا-يريدون-إجراء-تحقيق-قانوني--1074455119.html

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روسيا, التيار الشمالي, أخبار أوكرانيا, واشنطن, منظمة الأمم المتحدة