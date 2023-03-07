https://sputnikarabic.ae/20230307/بيانات-أوروبية-تكشف-عن-حجم-التبادل-التجاري-بين-الاتحاد-الأوروبي-وروسيا-في-عام-2022-1074407123.html

بيانات أوروبية تكشف عن حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وروسيا في عام 2022

بيانات أوروبية تكشف عن حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وروسيا في عام 2022

كشفت بيانات "يوروستان" عن حجم التبادل التجاري بين روسيا والاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2022، حيث تشكل فارق تجاري ضخم بين الدول الأوروبية وروسيا. 07.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-07T05:16+0000

2023-03-07T05:16+0000

2023-03-07T05:16+0000

اقتصاد

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وذكرت البيانات الأوروبية المنشورة أن واردات البضائع من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي زادات بمقدار الربع العام الماضي وبلغت حوالي 203.4 مليار يورو، أي أقل بـ 230 مليون يورو فقط من الحد الأقصى التاريخي لعام 2012 (203.6 مليار يورو).وفي الوقت نفسه، تراجعت الصادرات من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا بنسبة 38.1% إلى أدنى مستوى لها منذ 2005 عند 55.2 مليار يورو. ومع ذلك، فإن مثل هذا الانخفاض في استيراد البضائع من الاتحاد الأوروبي من قبل روسيا لم يمنع حجم التجارة من الوصول إلى الحد الأقصى منذ عام 2014 الذي ارتفع بنسبة 2.3 % على مدار العام ووصل إلى 258.6 مليار يورو.وأضافت البيانات أن عجز الاتحاد الأوروبي في التجارة مع روسيا وصل إلى مستوى قياسي بلغ 148.2 مليار يورو في نهاية العام، وهو ضعف الرقم قبل عام، أي بعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث تبنت دول الاتحاد الأوروبي بالفعل عشر حزم من العقوبات ضد روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20230227/لوغفينوف-تأثير-الحزمة-العاشرة-من-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-ضد-روسيا-سيكون-محدودا-1074106270.html

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