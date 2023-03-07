https://sputnikarabic.ae/20230307/بيسكوف-روسيا-لا-تعترف-بأي-سقف-لأسعار-النفط--1074422344.html
بيسكوف: روسيا لا تعترف بأي سقف لأسعار النفط
بيسكوف: روسيا لا تعترف بأي سقف لأسعار النفط
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لا تعترف بأي سقف لأسعار النفط تحدده دول مجموعة السبع. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T11:20+0000
2023-03-07T11:20+0000
2023-03-07T11:23+0000
روسيا
اقتصاد
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين حول كيفية تعامل الكرملين مع البيان الأميركي بأن سقف أسعار النفط الروسي الذي حددته دول مجموعة السبع "يعمل بشكل جيد": "من ناحية أخرى، اتخذنا بالطبع إجراءاتنا الخاصة. وبالطبع نحن لا نعترف بأي سقف.. نحن نعمل لكي لا يضر هذا النظام بمصالحنا".وكان النائب الأول لوزير الطاقة الروسي، بافل سوروكين، قد صرح في وقت سابق، بأن روسيا لا تنوي بيع النفط بأي سعر من أجل حجم المبيعات فقط، فهذا المبدأ منصوص عليه في خفض إنتاج البلاد في شهر آذار/ مارس.وقال سوروكين، خلال مؤتمر الشرق الأوسط ضمن فعاليات نادي "فالداي" الدولي للحوار: "من المهم أن نفهم المبادئ التي يتضمنها هذا التخفيض. لقد أوضحها الرئيس فلاديمير بوتين، ونائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أنه لا توجد مهمة لبيع النفط بأي سعر، فقط البيع من أجل كم المبيعات".
https://sputnikarabic.ae/20230301/وزارة-الطاقة-الروسي-موسكو-لا-تنوي-بيع-النفط-بأي-ثمن-من-أجل-حجم-المبيعات-فقط-1074167411.html
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روسيا, اقتصاد
بيسكوف: روسيا لا تعترف بأي سقف لأسعار النفط
11:20 GMT 07.03.2023 (تم التحديث: 11:23 GMT 07.03.2023) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لا تعترف بأي سقف لأسعار النفط تحدده دول مجموعة السبع.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين حول كيفية تعامل الكرملين مع البيان الأميركي بأن سقف أسعار النفط الروسي الذي حددته دول مجموعة السبع "يعمل بشكل جيد": "من ناحية أخرى، اتخذنا بالطبع إجراءاتنا الخاصة. وبالطبع نحن لا نعترف بأي سقف.. نحن نعمل لكي لا يضر هذا النظام بمصالحنا".
وأضاف أن سقف أسعار النفط الروسي "تم وضعه بحرية تامة" من وجهة نظر دول مجموعة السبع.
وكان النائب الأول لوزير الطاقة الروسي، بافل سوروكين، قد صرح في وقت سابق، بأن روسيا لا تنوي بيع النفط بأي سعر من أجل حجم المبيعات فقط، فهذا المبدأ منصوص عليه في خفض إنتاج البلاد في شهر آذار/ مارس.
وقال سوروكين، خلال مؤتمر الشرق الأوسط ضمن فعاليات نادي "فالداي" الدولي للحوار: "من المهم أن نفهم المبادئ التي يتضمنها هذا التخفيض. لقد أوضحها الرئيس فلاديمير بوتين، ونائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أنه لا توجد مهمة لبيع النفط بأي سعر، فقط البيع من أجل كم المبيعات".