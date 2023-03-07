https://sputnikarabic.ae/20230307/تظاهرات-مليونية-في-فرنسا-رفضا-لقانون-التقاعد-1074411128.html
تظاهرات مليونية في فرنسا رفضا لقانون التقاعد
تظاهرات مليونية في فرنسا رفضا لقانون التقاعد
تشهد فرنسا اليوم الثلاثاء خروج مظاهرات ضخمة وإضرابات لإرغام الحكومة على التراجع عن مشروع إصلاح نظام التقاعد. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T08:22+0000
2023-03-07T08:22+0000
2023-03-07T08:22+0000
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تنظم النقابات العمالية هذه المظاهرات ودعى لوران بيرجيه الأمين العام للنقابة الإصلاحية الموظفين والمتقاعدين للخروج في هذه المظاهرات، واصفا أنه لا يمكن للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاستمرار بتجاهلهم.وأفاد مصدر في الشرطة بأنه من المتوقع أن يتراوح عدد المتظاهرين بين 1.1 و1.4 مليون في جميع أنحاء البلاد.وحذرت شركة السكك الحديد الوطنية والمؤسسة التي تدير شبكة مترو باريس من أن رحلات الخطوط ستتأثر بشدة الثلاثاء، وأن التحرك سيستمر حتى الأربعاء على الأقل.وبحسب الموقع فإن سن التقاعد القانوني في فرنسا يعتبر من الأدنى في أوروبا، من دون أن تكون أنظمة التقاعد قابلة للمقارنة تماما، واختارت الحكومة رفعه لمواجهة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.
https://sputnikarabic.ae/20210912/تواصل-المظاهرات-في-فرنسا-بسبب-شهادة-كورونا-الصحية-1050121694.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , العالم
تظاهرات مليونية في فرنسا رفضا لقانون التقاعد
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تشهد فرنسا اليوم الثلاثاء خروج مظاهرات ضخمة وإضرابات لإرغام الحكومة على التراجع عن مشروع إصلاح نظام التقاعد.
تنظم النقابات العمالية هذه المظاهرات ودعى لوران بيرجيه الأمين العام للنقابة الإصلاحية الموظفين والمتقاعدين للخروج في هذه المظاهرات، واصفا أنه لا يمكن للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاستمرار بتجاهلهم.
وبحسب ما نقلت "فرانس 24" فإن المعارضة تتركز على بند في مشروع إصلاح نظام التقاعد، والذي ينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما، ويصطدم بمعارضة غالبية الفرنسيين، باعتباره "ظالما"، خاصة للموظفين العاملين في وظائف صعبة.
وأفاد مصدر في الشرطة بأنه من المتوقع أن يتراوح عدد المتظاهرين بين 1.1 و1.4 مليون في جميع أنحاء البلاد.
12 سبتمبر 2021, 14:10 GMT
وحذرت شركة السكك الحديد الوطنية والمؤسسة التي تدير شبكة مترو باريس من أن رحلات الخطوط ستتأثر بشدة الثلاثاء، وأن التحرك سيستمر حتى الأربعاء على الأقل.
وبحسب الموقع فإن سن التقاعد القانوني في فرنسا يعتبر من الأدنى في أوروبا، من دون أن تكون أنظمة التقاعد قابلة للمقارنة تماما، واختارت الحكومة رفعه لمواجهة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.