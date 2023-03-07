https://sputnikarabic.ae/20230307/جهاز-الأمن-الفيدرالي-يعلن-مداهمة-23-ورشة-لتطوير-الأسلحة-وتصنيع-الذخيرة-في-روسيا-1074409848.html
جهاز الأمن الفيدرالي يعلن مداهمة 23 ورشة لتطوير الأسلحة وتصنيع الذخيرة في روسيا
جهاز الأمن الفيدرالي يعلن مداهمة 23 ورشة لتطوير الأسلحة وتصنيع الذخيرة في روسيا
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة داهمت 23 ورشة لتطوير الأسلحة وتصنيع الذخيرة، وكذلك فتشت 27 منطقة روسية. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T07:50+0000
2023-03-07T07:50+0000
2023-03-07T07:50+0000
روسيا
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وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية والحرس الروسي، من إحباط الأنشطة الإجرامية لـ 59 شخصًا من سكان 34 منطقة في البلاد متورطين في إصلاح وتطوير الأسلحة القتالية المدنية في الخفاء".وأضاف بيان جهاز الأمن الفيدرالي أنه تم إيقاف 23 ورشة سرية لتحديث الأسلحة وصناعة الذخيرة عن العمل.وفي وقت سابق، أفاد المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأن اجتماع الهيئة القيادية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي بمشاركة الرئيس بوتين، سيشهد بحثاً جاداً لكل الأمور المتعلقة بأمن الدولة، مشيراً إلى أن جزءًا من خطاب رئيس الدولة سيكون مفتوحًا، في حين أن كلمة مدير الجهاز، ألكسندر بورتنيكوف، بحضور الرئيس ستكون خلف أبواب مغلقة.
https://sputnikarabic.ae/20230303/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-ينشر-فيديو-لآثار-التخريب-الأوكراني-في-منطقة-بريانسك-1074257734.html
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روسيا
جهاز الأمن الفيدرالي يعلن مداهمة 23 ورشة لتطوير الأسلحة وتصنيع الذخيرة في روسيا
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة داهمت 23 ورشة لتطوير الأسلحة وتصنيع الذخيرة، وكذلك فتشت 27 منطقة روسية.
وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية والحرس الروسي، من إحباط الأنشطة الإجرامية لـ 59 شخصًا من سكان 34 منطقة في البلاد متورطين في إصلاح وتطوير الأسلحة القتالية المدنية في الخفاء".
وأضاف بيان جهاز الأمن الفيدرالي أنه تم إيقاف 23 ورشة سرية لتحديث الأسلحة وصناعة الذخيرة عن العمل.
وفي وقت سابق، أفاد المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأن اجتماع الهيئة القيادية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي بمشاركة الرئيس بوتين، سيشهد بحثاً جاداً لكل الأمور المتعلقة بأمن الدولة، مشيراً إلى أن جزءًا من خطاب رئيس الدولة سيكون مفتوحًا، في حين أن كلمة مدير الجهاز، ألكسندر بورتنيكوف، بحضور الرئيس ستكون خلف أبواب مغلقة.