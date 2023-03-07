https://sputnikarabic.ae/20230307/حركة-الجهاد-الإسلامي-تسقط-طائرتين-إسرائيليتين-مسيرتين-في-جنين-فيديو-1074446259.html
حركة الجهاد الإسلامي تسقط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين في جنين.. فيديو
حركة الجهاد الإسلامي تسقط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين في جنين.. فيديو
أعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرتين مسيرتين للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T15:11+0000
2023-03-07T15:11+0000
2023-03-07T15:11+0000
الجهاد الإسلامي
إسرائيل
العالم العربي
أخبار الضفة الغربية
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وأفادت وكالة شهاب، مساء اليوم الثلاثاء، بأن سرايا القدس كتيبة جنين أعلنت إسقاط طائرتين مسيرتين في مدينة جنين بالضفة الغربية، خلال اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي.ونشرت الوكالة مقاطع فيديو من زوايا مختلفة للحظات سقوط الطائرتين المسيرتين بالتزامن مع سماع دوي لإطلاق نار كثيف.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 4 فلسطينيين خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية، مشيرا إلى أن منفذ عملية حوارة -الأسبوع الماضي التي أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين-من بين القتلى.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في بيان: "تبادل إطلاق النار بين قوات الجيش ومسلحين فلسطينيين في جنين، تم تصفية 4 مسلحين بينهم منفذ عملية حوارة".من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في تقرير أولي "الإصابات برصاص الاحتلال جراء عدوانه على جنين: مستشفى جنين الحكومي، 3 إصابات، بينها إصابة خطيرة في الصدر، بمستشفى ابن سينا التخصصي، إصابتان بحالة متوسطة في الفخذ والكتف".ومساء الأحد الماضي، شن عشرات المستوطنين هجمات عنيفة، على بلدة حوارة الفلسطينية جنوب نابلس، وقتلوا فلسطينيا، وذلك بعد مقتل مستوطنين اثنين في إطلاق نار قرب البلدة.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن نحو 400 مستوطن تظاهروا عند مفترق "يتسهار" قرب حوارة، وأشعلوا النيران في 30 سيارة وأحرقوا أكثر من 10 منازل، ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين. وأضافت أن ستة من المنازل التي أحرقها المستوطنون أُضرمت فيها النيران بينما كان السكان بداخلها.كما حاول أحد المستوطنين دهس ضابط إسرائيلي، ورشق عشرات المستوطنين جنود الجيش بالحجارة.
https://sputnikarabic.ae/20230307/الجيش-الإسرائيلي-تصفية-4-مسلحين-فلسطينيين-بينهم-منفذ-عملية-حوارة-بمخيم-جنين-1074434245.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجهاد الإسلامي, إسرائيل, العالم العربي, أخبار الضفة الغربية
الجهاد الإسلامي, إسرائيل, العالم العربي, أخبار الضفة الغربية
حركة الجهاد الإسلامي تسقط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين في جنين.. فيديو
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أعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرتين مسيرتين للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين.
وأفادت وكالة شهاب، مساء اليوم الثلاثاء، بأن سرايا القدس كتيبة جنين أعلنت إسقاط طائرتين مسيرتين في مدينة جنين بالضفة الغربية، خلال اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي.
ونشرت الوكالة مقاطع فيديو من زوايا مختلفة للحظات سقوط الطائرتين المسيرتين بالتزامن مع سماع دوي لإطلاق نار كثيف.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي
، مقتل 4 فلسطينيين خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية، مشيرا إلى أن منفذ عملية حوارة -الأسبوع الماضي التي أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين-من بين القتلى.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في بيان: "تبادل إطلاق النار بين قوات الجيش ومسلحين فلسطينيين في جنين، تم تصفية 4 مسلحين بينهم منفذ عملية حوارة".
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في تقرير أولي "الإصابات برصاص الاحتلال جراء عدوانه على جنين: مستشفى جنين الحكومي، 3 إصابات، بينها إصابة خطيرة في الصدر، بمستشفى ابن سينا التخصصي، إصابتان بحالة متوسطة في الفخذ والكتف".
ومساء الأحد الماضي، شن عشرات المستوطنين
هجمات عنيفة، على بلدة حوارة الفلسطينية جنوب نابلس، وقتلوا فلسطينيا، وذلك بعد مقتل مستوطنين اثنين في إطلاق نار قرب البلدة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن نحو 400 مستوطن تظاهروا عند مفترق "يتسهار" قرب حوارة، وأشعلوا النيران في 30 سيارة وأحرقوا أكثر من 10 منازل، ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين. وأضافت أن ستة من المنازل التي أحرقها المستوطنون أُضرمت فيها النيران بينما كان السكان بداخلها.
كما حاول أحد المستوطنين دهس ضابط إسرائيلي، ورشق عشرات المستوطنين جنود الجيش بالحجارة.