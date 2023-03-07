https://sputnikarabic.ae/20230307/حزب-الله-اللبناني-يعلن-دعم-سليمان-فرنجية-للترشح-في-الانتخابات-الرئاسية-1074415507.html

"حزب الله" اللبناني يعلن دعم سليمان فرنجية للترشح في الانتخابات الرئاسية

"حزب الله" اللبناني يعلن دعم سليمان فرنجية للترشح في الانتخابات الرئاسية

أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، "دعم رئيس تيار "المردة"، سليمان فرنجية، كمرشح للانتخابات الرئاسية في لبنان". 07.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-07T08:55+0000

2023-03-07T08:55+0000

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ولفت نصر الله، في كلمة له، خلال إحدى الفعاليات التي ينظمها الحزب، إلى أنه التقى مع رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، مؤكدا: "قلت له بما أنك لا تريد الترشّح، فإن مرشح حزب الله الذي يدعمه هو فرنجية".وأضاف نصر الله: "دعمنا ترشيح الرئيس ميشال عون في الانتخابات الرئاسية الماضية، لم يكن بسبب بند موجود في تفاهم "مار مخايل" وليس من لوازم التفاهم، ولذلك دعمنا لترشيح الوزير سليمان فرنجية لا يعني التخلي عن التفاهم أو الانسحاب منه".وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني أكد، أمس الاثنين، عدم القبول بأي "فيتو" يُفرض من الخارج على المرشحين لانتخابات الرئاسة في لبنان.وقال نصر الله: "لا نقبل أن يفرض "فيتو" من الخارج لا على مرشحينا أو على المرشحين الآخرين وفقط نقبل المساعدة".وأضاف: "نحن نعمل في الليل والنهار ليكون انتخاب الرئيس غدا ولا ننتظر أحدا، ولا ننتظر تسويات ومن ينتظر تسوية أمريكية إيرانية أو سعودية إيرانية نقول له ستنتظر... لا علاقة للملف النووي بأي شيء آخر في المنطقة".ويعاني لبنان من فراغ رئاسي منذ 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس جديد للبلاد في 11 جلسة، وتقوم حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي بإدارة شؤون البلاد.وتزامنت الأزمة السياسية مع أخرى اقتصادية خانقة أنهكت اللبنانيين الذين بات 80% منهم تحت خط الفقر، ووصلت نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية 1200%، وفقدت الليرة المحلية أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار.

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