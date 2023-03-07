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https://sputnikarabic.ae/20230307/خبير-يستبعد-احتمال-تأثر-العلاقات-بين-تركيا-وروسيا-في-حال-فوز-كيليتشدار-1074453436.html
خبير يستبعد احتمال تأثر العلاقات بين تركيا وروسيا في حال فوز كيليتشدار
خبير يستبعد احتمال تأثر العلاقات بين تركيا وروسيا في حال فوز كيليتشدار
استبعد المحلل السياسي التركي، أيدين سيزر، أن تتأثر العلاقات الروسية التركية، في حال فوز مرشح المعارضة التركية كمال كيليتشدار في الانتخابات الرئاسية. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T16:56+0000
2023-03-07T16:56+0000
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أنطاكيا- سبوتنيك. وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال سيزر: "موقف تحالف الشعب الذي يضم حزب الشعب الجمهوري واضح حيال روسيا، ويقف على مسافة بعيدة منها"، مؤكدا: "لكنني أستبعد احتمال قطع العلاقات بين البلدين بشكل كامل".ولفت سيزر إلى أن العلاقات التركية الروسية كانت وما زالت مميزة منذ عهد الاتحاد السوفيتي، وهناك علاقات متبادلة مثالية بين البلدين، وهذا ما يعلمه كيليتشدار أوغلو.وعن فرص كيليتشدار في الفوز، أوضح الخبير أن لديه فرصة كبيرة للفوز بالانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 14 أيار/مايو المقبل في حال حصوله على دعم حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.وأضاف: "سيتمكن كيليتشدار أوغلو من مطالبة الأكراد بدعمه في المرحلة المقبلة"، مستبعدا اعتراض زعيمة حزب الخير ميرال أكشينار شريكة تحالف الشعب على التواصل مع حزب الشعوب الديمقراطي.ولفت سيزر إلى أن الزلزال الذي ضرب مناطق في تركيا مؤخرا، والمشكلات الاقتصادية والسياسة الخارجية أدت إلى زعزعة صورة أردوغان"، متوقعا أن يحتدم الجدل السياسي ويتصاعد التوتر بينه وبين المعارضة خلال المرحلة المقبلة.وقال كرم الله أوغلو، إن المعارضة التركية، اختارت كمال كيليتشدار أوغلو، للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 14 أيار/مايو المقبل، أمام أردوغان.طالع أيضا: إطلاق نار على موكب زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار أوغلو
https://sputnikarabic.ae/20220819/تركيا-تحدد-موعد-إجراء-الانتخابات-الرئاسية-في-البلاد-1066605015.html
https://sputnikarabic.ae/20230306/المعارضة-التركية-تتفق-على-ترشيح-كمال-كيليتشدار-أوغلو-للانتخابات-الرئاسية-أمام-أردوغان-1074403476.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, تقارير سبوتنيك
أخبار تركيا اليوم, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, تقارير سبوتنيك

خبير يستبعد احتمال تأثر العلاقات بين تركيا وروسيا في حال فوز كيليتشدار

16:56 GMT 07.03.2023
© Sputnik . Chadicaعلم تركيا
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
© Sputnik . Chadica
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حصري
استبعد المحلل السياسي التركي، أيدين سيزر، أن تتأثر العلاقات الروسية التركية، في حال فوز مرشح المعارضة التركية كمال كيليتشدار في الانتخابات الرئاسية.
أنطاكيا- سبوتنيك. وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال سيزر: "موقف تحالف الشعب الذي يضم حزب الشعب الجمهوري واضح حيال روسيا، ويقف على مسافة بعيدة منها"، مؤكدا: "لكنني أستبعد احتمال قطع العلاقات بين البلدين بشكل كامل".
أنصار حزب العدالة والتنمية التركي يحتفلون بنتائج انتخابات البلدية التركية في اسطنبول، تركيا 31 مارس/ آذار 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
تركيا تحدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد
19 أغسطس 2022, 06:25 GMT
ولفت سيزر إلى أن العلاقات التركية الروسية كانت وما زالت مميزة منذ عهد الاتحاد السوفيتي، وهناك علاقات متبادلة مثالية بين البلدين، وهذا ما يعلمه كيليتشدار أوغلو.
وعن فرص كيليتشدار في الفوز، أوضح الخبير أن لديه فرصة كبيرة للفوز بالانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 14 أيار/مايو المقبل في حال حصوله على دعم حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.

وقال: "خرج كيليتشدار أوغلو من الأزمة التي شهدها تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب معارضة من ضمنها حزب الشعب الجمهوري، معززا قوته على صعيد الرأي العام الداخلي والعالمي، ويمكن القول إن فرصة فوزه في الانتخابات الرئاسية تصل إلى 15%".

وأضاف: "سيتمكن كيليتشدار أوغلو من مطالبة الأكراد بدعمه في المرحلة المقبلة"، مستبعدا اعتراض زعيمة حزب الخير ميرال أكشينار شريكة تحالف الشعب على التواصل مع حزب الشعوب الديمقراطي.
زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
المعارضة التركية تتفق على ترشيح كمال كيليتشدار أوغلو للانتخابات الرئاسية أمام أردوغان
أمس, 20:27 GMT
ولفت سيزر إلى أن الزلزال الذي ضرب مناطق في تركيا مؤخرا، والمشكلات الاقتصادية والسياسة الخارجية أدت إلى زعزعة صورة أردوغان"، متوقعا أن يحتدم الجدل السياسي ويتصاعد التوتر بينه وبين المعارضة خلال المرحلة المقبلة.

كان رئيس حزب السعادة التركي، تمل كرم الله أوغلو قد أعلن، خلال مؤتمر صحافي أمس الإثنين، أن المعارضة التركية قررت ترشيح زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، للانتخابات الرئاسية المقبلة أمام الرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان.

وقال كرم الله أوغلو، إن المعارضة التركية، اختارت كمال كيليتشدار أوغلو، للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 14 أيار/مايو المقبل، أمام أردوغان.
طالع أيضا: إطلاق نار على موكب زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار أوغلو
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