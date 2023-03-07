https://sputnikarabic.ae/20230307/دبلوماسي-روسيا-لن-تشارك-في-مؤتمر-الطاقة-في-هيوستن-هذا-العام-1074407536.html

دبلوماسي: روسيا لن تشارك في مؤتمر الطاقة في هيوستن هذا العام

دبلوماسي: روسيا لن تشارك في مؤتمر الطاقة في هيوستن هذا العام

صرح القنصل الروسي العام في مدينة هيوستن الأمريكية، ألكسندر زاخاروف، بأن القنصلية الروسية لن تشارك في المؤتمر الدولي للطاقة في هيوستن للمرة الأولى منذ أكثر من... 07.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-07T05:55+0000

2023-03-07T05:55+0000

2023-03-07T05:55+0000

روسيا

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وقال زاخاروف لوكالة "سبوتنيك": "للأسف، نحن لن نشارك هذا العام، لأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا. تم إلغاء التسجيل في المؤتمر حرفيا في اللحظة الأخيرة. علاوة على ذلك، أوضحوا أن وجود المندوبين الروس في المنتدى أمر غير مرغوب فيه. وحتى عاودوا الاتصال للتأكد من فهمي للموقف بشكل صحيح".كما أكد زاخاروف، أن هذه هي المرة الأولى التي لا يُدعى فيها ممثلو روسيا، رسميًا إلى هذا الحدث، التي تعد من أكبر ثلاث قوى نفطية.وأضاف القنصل الروسي العام، أن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن للمشاركين في المنتدى مناقشة وتحليل مشكلات الطاقة العالمية في غياب أحد أكبر منتجي ومصدري موارد الطاقة.

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