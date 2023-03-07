https://sputnikarabic.ae/20230307/زاخاروفا-التسريبات-بشأن-الهجمات-على-التيار-الشمالي-نشرها-الذين-لا-يريدون-إجراء-تحقيق-قانوني--1074455119.html

زاخاروفا: التسريبات بشأن الهجمات على "التيار الشمالي" نشرها الذين لا يريدون إجراء تحقيق قانوني

زاخاروفا: التسريبات بشأن الهجمات على "التيار الشمالي" نشرها الذين لا يريدون إجراء تحقيق قانوني

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن تسريبات وسائل الإعلام الغربية حول هجمات "نورد ستريم" تتم من قبل أولئك الذين لا يريدون إجراء تحقيق قانوني ويخططون لصرف انتباه... 07.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-07T19:01+0000

2023-03-07T19:01+0000

2023-03-07T19:01+0000

روسيا

تسريبات

تفجير

نوردستروم

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في منشور عبر حسابها على "تليغرام"، اليوم الثلاثاء: "أتساءل من الذي يسمح بمثل هذه التسريبات، وملء مساحة المعلومات بها؟ الجواب: أولئك الذين لا يريدون إجراء تحقيق في المجال القانوني، وسوف يصرفون انتباه الجمهور عن الحقائق بكل طريقة ممكنة".من جانبه، علق النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، على منشور صحيفة نيويورك تايمز اليوم، الذي يُزعم أن مجموعة مؤيدة لأوكرانيا يمكن أن تكون وراء التخريب، وقال:وأضاف أن تم التصويت على مشروع القرار الروسي الذي يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء لجنة للتحقيق في التخريب في نورد ستريم في مجلس الأمن الدولي، سيتم بحلول نهاية مارس.وقال بوليانسكي في منشور عبلر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء "مرت ثلاث جولات من مشاورات الخبراء بشأن مشروع القرار، وسيجرى التصويت بالتأكيد قبل نهاية مارس".هذا وأفاد مسؤولون أميركيون، اليوم الثلاثاء، بوجود معلومات استخبارية جديدة تشير إلى أن الهجمات التي وقعت على خطوط أنابيب "التيار الشمالي" نفذت من قبل مجموعة موالية لأوكرانيا.وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن التقرير الاستخباري يشير إلى أن منفذي الهجوم كانوا من المعارضين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دون ذكر أي تفاصيل عن هذه المجموعة وقادتها المحتملين.

https://sputnikarabic.ae/20230307/إعلام-عن-مسؤولين-أمريكيين-تفجير-خطوط-التيار-الشمالي-نفذ-من-قبل-مجموعة-موالية-لأوكرانيا--1074452710.html

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روسيا, تسريبات, تفجير, نوردستروم