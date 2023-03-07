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https://sputnikarabic.ae/20230307/سبوتنيك-تسلم-مساعدات-طبية-لمستشفى-الأطفال-في-اللاذقية-1074433562.html
وصول دفعة مساعدات إنسانية وطبية من "سبوتنيك" إلى مشفى اللاذقية... فيديو
وصول دفعة مساعدات إنسانية وطبية من "سبوتنيك" إلى مشفى اللاذقية... فيديو
سلّمت القوات الروسية صباح اليوم، شحنة مساعدات طبية وغذائية إلى إدارة الهيئة العامة لمشفى التوليد والأطفال في محافظة اللاذقية، وذلك في إطار الدعم الروسي... 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T13:52+0000
2023-03-07T14:19+0000
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وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية بتسليم كمية 1 طن من المواد الطبية وأغذية أطفال، ومستلزمات أخرى إلى إدارة الهيئة العامة لمشفى التوليد والأطفال في اللاذقية من ضمنها مساعدات طبية جمعها فريق وكالة "سبوتنيك" في موسكو.وقال نائب رئيس الخدمة الطبية في قاعدة "حميميم"، المقدم الطبيب أندريه نيكولايفيتش، في تصريح لـ "سبوتنيك": يأتي تقديم المساعدات إلى مشفى التوليد والأطفال، في إطار المساعدات الروسية المستمرة لدعم القطاع الطبي في سوريا لمواجهة تداعيات الزلزال، ورفع مستوى الاستجابة لديها.ولفت نيكولايفيتش إلى أن المساعدات المقدمة والتي توزعت بين مواد طبية وغذائية وإغاثية، مهمة لتلبية احتياجات المشافي السورية في هذه المرحلة لتجاوز محنة الزلزال.بدوره، قال مدير عام الهيئة العامة لمشفى التوليد والأطفال في اللاذقية الدكتور أحمد فرا في تصريح لوكالة "سبوتنيك": ليست هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها روسيا مساعدات للمشفى، فقد قدمت سابقاً الكثير من المساعدات لدعم المشفى ورفع مستوى الرعاية الصحية وتطوير الإمكانيات المتاحة فيها.وأشار الفرا إلى أنه تم تزويد الجانب الروسي بقائمة تتضمن الأدوية النوعية التي تحتاج إليها المستشفى، وقد تم تزويدهم بها، معرباً عن شكره لروسيا الصديقة لوقوفها إلى جانب الشعب السوري لتجاوز محنته.
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أخبار سوريا اليوم, زلزال, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار سوريا اليوم, زلزال, تقارير سبوتنيك, حصري

وصول دفعة مساعدات إنسانية وطبية من "سبوتنيك" إلى مشفى اللاذقية... فيديو

13:52 GMT 07.03.2023 (تم التحديث: 14:19 GMT 07.03.2023)
© Sputnik . Ali Hashem"سبوتنيك" تسلم مساعدات طبية لمشفى الأطفال في اللاذقية
سبوتنيك تسلم مساعدات طبية لمشفى الأطفال في اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
© Sputnik . Ali Hashem
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حصري
سلّمت القوات الروسية صباح اليوم، شحنة مساعدات طبية وغذائية إلى إدارة الهيئة العامة لمشفى التوليد والأطفال في محافظة اللاذقية، وذلك في إطار الدعم الروسي المتواصل للقطاع الطبي في سوريا بمواجهة تداعيات الزلزال.
وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية بتسليم كمية 1 طن من المواد الطبية وأغذية أطفال، ومستلزمات أخرى إلى إدارة الهيئة العامة لمشفى التوليد والأطفال في اللاذقية من ضمنها مساعدات طبية جمعها فريق وكالة "سبوتنيك" في موسكو.
وقال نائب رئيس الخدمة الطبية في قاعدة "حميميم"، المقدم الطبيب أندريه نيكولايفيتش، في تصريح لـ "سبوتنيك": يأتي تقديم المساعدات إلى مشفى التوليد والأطفال، في إطار المساعدات الروسية المستمرة لدعم القطاع الطبي في سوريا لمواجهة تداعيات الزلزال، ورفع مستوى الاستجابة لديها.
© Sputnik . Ali Hashem"سبوتنيك" تسلم مساعدات طبية لمشفى الأطفال في اللاذقية
سبوتنيك تسلم مساعدات طبية لمشفى الأطفال في اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
"سبوتنيك" تسلم مساعدات طبية لمشفى الأطفال في اللاذقية
© Sputnik . Ali Hashem
ولفت نيكولايفيتش إلى أن المساعدات المقدمة والتي توزعت بين مواد طبية وغذائية وإغاثية، مهمة لتلبية احتياجات المشافي السورية في هذه المرحلة لتجاوز محنة الزلزال.
بدوره، قال مدير عام الهيئة العامة لمشفى التوليد والأطفال في اللاذقية الدكتور أحمد فرا في تصريح لوكالة "سبوتنيك": ليست هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها روسيا مساعدات للمشفى، فقد قدمت سابقاً الكثير من المساعدات لدعم المشفى ورفع مستوى الرعاية الصحية وتطوير الإمكانيات المتاحة فيها.
© Sputnik . Ali Hashem"سبوتنيك" تسلم مساعدات طبية لمشفى الأطفال في اللاذقية
سبوتنيك تسلم مساعدات طبية لمشفى الأطفال في اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
"سبوتنيك" تسلم مساعدات طبية لمشفى الأطفال في اللاذقية
© Sputnik . Ali Hashem
وأشار الفرا إلى أنه تم تزويد الجانب الروسي بقائمة تتضمن الأدوية النوعية التي تحتاج إليها المستشفى، وقد تم تزويدهم بها، معرباً عن شكره لروسيا الصديقة لوقوفها إلى جانب الشعب السوري لتجاوز محنته.
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