https://sputnikarabic.ae/20230307/سوريا-تحذر-إسرائيل-من-مغبة-الاستمرار-في-جرائمها-وتدعو-المجتمع-الدولي-لوضع-حد-لها-1074420915.html

سوريا تحذر إسرائيل من "مغبة الاستمرار في جرائمها" وتدعو المجتمع الدولي لوضع حد لها

سوريا تحذر إسرائيل من "مغبة الاستمرار في جرائمها" وتدعو المجتمع الدولي لوضع حد لها

أكدت وزارة الخارجية السورية، اليوم الثلاثاء، أن "استهدف مطار حلب الدولي فجر اليوم جريمة مزدوجة، لأنه مطار مدني وإحدى قنوات وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين... 07.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-07T10:36+0000

2023-03-07T10:36+0000

2023-03-07T10:36+0000

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وقالت الخارجية السورية، في بيان لها، إن "العدوان الإجرامي الذي ارتكبه الكيان الإسرائيلي فجر اليوم واستهدف خلاله مطار حلب الدولي يعكس من جديد أبشع صور الهمجية واللاإنسانية للكيان الإسرائيلي، وممارسته لأشد وأفظع الانتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي"، حسب وكالة الأنباء السورية- سانا.وأضافت الوزارة أن "سوريا تحذر الكيان الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم، وتدعو المجتمع الدولي لإدانتها والعمل على وضع حد لها، خاصّة وأنها تنذر بالمزيد من التهديدات والأخطار للأمن والسلم في المنطقة والعالم".وقررت وزارة النقل السورية، في وقت سابق اليوم، "تحويل هبوط الطائرات والرحلات الجوية المقررة والمبرمجة عبر مطار حلب الدولي لتصبح عبر مطاريّ دمشق، واللاذقية الدوليين".وقالت وزارة النقل السورية، في بيان لها، إنه "إثر الـعدوان الإسـرائيـلي الذي استهدف مطار حلب الدولي وأدى لخروجه عن الخدمة تقرر تحويل هبوط طائرات المساعدات الإغاثية الإنسانية لمتضرري الزلزال، والرحلات الجوية المقررة والمبرمجة عبر مطار حلب الدولي لتصبح عبر مطاري دمشق، واللاذقية".ودعت الوزارة، "المسافرين لترتيب أمور سفرهم ونقلهم، ومواعيد رحلاتهم مع شركات الطيران ومكاتبها المعنية"، مؤكدة أن "كوادرها باشرت عمليات الكشف عن الأضرار في مطار حلب الدولي، ليصار إلى إصلاحها بالتعاون مع الشركات الوطنية المعنية".وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء "عدوان إسرائيلي استهدف المطار".ونقل مراسل "سبوتنيك" في سوريا، عن مصدر عسكري، قوله إنه "في تمام الساعة 2:07 من فجر اليوم (بالتوقيت المحلي)، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفًا مطار حلب الدولي، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار وخروجه عن الخدمة".كان مراسل "سبوتنيك" في سوريا، أفاد ليل الاثنين/الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى في الوقت الراهن لعدوان إسرائيلي على محيط مطار النيرب بمدينة حلب.ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر أمني، أن "العدوان الإسرائيلي تم من قبالة السواحل السورية"، مؤكدًا أن الصواريخ تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها، ولكن أحد الصواريخ أفلت من المضادات واستهدف المهبط الرئيسي للمطار.

https://sputnikarabic.ae/20230307/الدفاع-السورية-خروج-مطار-حلب-الدولي-عن-الخدمة-جراء-العدوان-الإسرائيلي-1074405756.html

https://sputnikarabic.ae/20230307/النقل-السورية-الاستهداف-الإسرائيلي-لمطار-حلب-تسبب-في-تحويل-مسار-نقل-المساعدات-إلى-سوريا-1074419491.html

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