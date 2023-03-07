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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230307/شركة-بتروناس-مستقبل-أسعار-النفط-في-السوق-الدولية-سيبقى-غير-واضح-في-ظل-النزاع-بأوكرانيا-1074406288.html
شركة "بتروناس": مستقبل أسعار النفط في السوق الدولية سيبقى غير واضح في ظل النزاع بأوكرانيا
شركة "بتروناس": مستقبل أسعار النفط في السوق الدولية سيبقى غير واضح في ظل النزاع بأوكرانيا
أكد نائب رئيس شركة بتروناس الماليزية، عدنان زين العابدين، أنه من الصعب التنبؤ بمستقبل أسعار النفط والغاز العالمية في ظل استمرار النزاع في أوكرانيا . 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T02:22+0000
2023-03-07T02:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسعار النفط اليوم
روسيا
أخبار أوكرانيا
اقتصاد
أخبار روسيا اليوم
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هيوستن - سبوتنيك. وقال زين العابدين لوكالة "سبوتنيك" على هامش أعمال مؤتمر الطاقة "سيرا ويك" في هيوستين يوم الاثنين، "طالما الأعمال القتالية مستمرة (في أوكرانيا)، من الصعب التنبؤ. الله وحده يعلم ذلك. يمكن أن يحدث أي شيء. نحن نحاول فقط أن نكون مستعدين".
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الأخبار
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أسعار النفط اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, اقتصاد, أخبار روسيا اليوم
أسعار النفط اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, اقتصاد, أخبار روسيا اليوم

شركة "بتروناس": مستقبل أسعار النفط في السوق الدولية سيبقى غير واضح في ظل النزاع بأوكرانيا

02:22 GMT 07.03.2023
© AP Photo / Eric Gayمؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020
مؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Eric Gay
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أكد نائب رئيس شركة بتروناس الماليزية، عدنان زين العابدين، أنه من الصعب التنبؤ بمستقبل أسعار النفط والغاز العالمية في ظل استمرار النزاع في أوكرانيا .
هيوستن - سبوتنيك. وقال زين العابدين لوكالة "سبوتنيك" على هامش أعمال مؤتمر الطاقة "سيرا ويك" في هيوستين يوم الاثنين، "طالما الأعمال القتالية مستمرة (في أوكرانيا)، من الصعب التنبؤ. الله وحده يعلم ذلك. يمكن أن يحدث أي شيء. نحن نحاول فقط أن نكون مستعدين".
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:14 GMT
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