https://sputnikarabic.ae/20230307/شركة-بتروناس-مستقبل-أسعار-النفط-في-السوق-الدولية-سيبقى-غير-واضح-في-ظل-النزاع-بأوكرانيا-1074406288.html
شركة "بتروناس": مستقبل أسعار النفط في السوق الدولية سيبقى غير واضح في ظل النزاع بأوكرانيا
شركة "بتروناس": مستقبل أسعار النفط في السوق الدولية سيبقى غير واضح في ظل النزاع بأوكرانيا
أكد نائب رئيس شركة بتروناس الماليزية، عدنان زين العابدين، أنه من الصعب التنبؤ بمستقبل أسعار النفط والغاز العالمية في ظل استمرار النزاع في أوكرانيا . 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T02:22+0000
2023-03-07T02:22+0000
2023-03-07T02:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسعار النفط اليوم
روسيا
أخبار أوكرانيا
اقتصاد
أخبار روسيا اليوم
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هيوستن - سبوتنيك. وقال زين العابدين لوكالة "سبوتنيك" على هامش أعمال مؤتمر الطاقة "سيرا ويك" في هيوستين يوم الاثنين، "طالما الأعمال القتالية مستمرة (في أوكرانيا)، من الصعب التنبؤ. الله وحده يعلم ذلك. يمكن أن يحدث أي شيء. نحن نحاول فقط أن نكون مستعدين".
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أسعار النفط اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, اقتصاد, أخبار روسيا اليوم
أسعار النفط اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, اقتصاد, أخبار روسيا اليوم
شركة "بتروناس": مستقبل أسعار النفط في السوق الدولية سيبقى غير واضح في ظل النزاع بأوكرانيا
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أكد نائب رئيس شركة بتروناس الماليزية، عدنان زين العابدين، أنه من الصعب التنبؤ بمستقبل أسعار النفط والغاز العالمية في ظل استمرار النزاع في أوكرانيا .