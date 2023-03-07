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https://sputnikarabic.ae/20230307/شركة-روسية-تقدم-تقنية-مبتكرة-في-مجال-بناء-المساكن-الخشبية-في-دبي--1074395466.html
شركة روسية تقدم تقنية مبتكرة في مجال بناء المساكن الخشبية في دبي
شركة روسية تقدم تقنية مبتكرة في مجال بناء المساكن الخشبية في دبي
قدمت شركة الأخشاب الروسية "Segezha Group" التكنولوجيا المتقدمة لبناء المساكن الخشبية الصديقة للبيئة متعددة الطوابق "CLT" خلال معرض "دبي وود شو 2023 الدولي"... 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T06:00+0000
2023-03-07T06:25+0000
روسيا
معرض
الخشب
دبي
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كما تم عرض خلال الفعالية التي تمتد من الـ7 إلى 9 مارس/آذار الجاي، الخشب الرقائقي "Segezha Vulcan" بطيء الاحتراق في الحافلات والقطارات، والذي يتم استخدامه للأرضيات، كألواح الجدران والعناصر الزخرفية. المنتج الجديد مطلوب في مشاريع البناء مع زيادة متطلبات السلامة من الحرائق.تحظى تقنية "CLT" بشعبية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان. تعد هذه المادة الوحيدة المصنوعة من الخشب التي تسمح لك ببناء مبانٍ يزيد ارتفاعها عن 28 مترا. كما أنها توفر مستوى عالٍ من السلامة من الحرائق ومقاومة الزلازل وكفاءة الطاقة، ويمكن استخدامها أيضًا في الظروف الشديدة الحرارة أو الباردة.بالإضافة إلى ذلك، يساعد بناء المساكن الخشبية في تحقيق حيادية ثاني أكسيد الكربون في صناعة البناء. وأوضحت الشركة، وفقا لعدد من الدراسات العلمية، أن استبدال مواد البناء التقليدية بالخشب يمكن أن يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال مرحلة البناء بنسبة 69%.
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روسيا, معرض, الخشب, دبي
روسيا, معرض, الخشب, دبي

شركة روسية تقدم تقنية مبتكرة في مجال بناء المساكن الخشبية في دبي

06:00 GMT 07.03.2023 (تم التحديث: 06:25 GMT 07.03.2023)
© Photo / Segezha Groupشركة روسية تقدم تقنية مبتكرة في مجال بناء المساكن الخشبية في دبي
شركة روسية تقدم تقنية مبتكرة في مجال بناء المساكن الخشبية في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
© Photo / Segezha Group
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قدمت شركة الأخشاب الروسية "Segezha Group" التكنولوجيا المتقدمة لبناء المساكن الخشبية الصديقة للبيئة متعددة الطوابق "CLT" خلال معرض "دبي وود شو 2023 الدولي" لصناعة الأخشاب.
كما تم عرض خلال الفعالية التي تمتد من الـ7 إلى 9 مارس/آذار الجاي، الخشب الرقائقي "Segezha Vulcan" بطيء الاحتراق في الحافلات والقطارات، والذي يتم استخدامه للأرضيات، كألواح الجدران والعناصر الزخرفية. المنتج الجديد مطلوب في مشاريع البناء مع زيادة متطلبات السلامة من الحرائق.
© Photo / Segezha Groupشركة روسية تقدم تقنية مبتكرة في مجال بناء المساكن الخشبية في دبي
شركة روسية تقدم تقنية مبتكرة في مجال بناء المساكن الخشبية في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
شركة روسية تقدم تقنية مبتكرة في مجال بناء المساكن الخشبية في دبي
© Photo / Segezha Group
تحظى تقنية "CLT" بشعبية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان. تعد هذه المادة الوحيدة المصنوعة من الخشب التي تسمح لك ببناء مبانٍ يزيد ارتفاعها عن 28 مترا. كما أنها توفر مستوى عالٍ من السلامة من الحرائق ومقاومة الزلازل وكفاءة الطاقة، ويمكن استخدامها أيضًا في الظروف الشديدة الحرارة أو الباردة.
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بالإضافة إلى ذلك، يساعد بناء المساكن الخشبية في تحقيق حيادية ثاني أكسيد الكربون في صناعة البناء. وأوضحت الشركة، وفقا لعدد من الدراسات العلمية، أن استبدال مواد البناء التقليدية بالخشب يمكن أن يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال مرحلة البناء بنسبة 69%.
© Segezha Groupشركة روسية تقدم تقنية مبتكرة في مجال بناء المساكن الخشبية في دبي
شركة روسية تقدم تقنية مبتكرة في مجال بناء المساكن الخشبية في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
شركة روسية تقدم تقنية مبتكرة في مجال بناء المساكن الخشبية في دبي
© Segezha Group
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