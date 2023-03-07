https://sputnikarabic.ae/20230307/شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-تهدد-جيشي-أمريكا-وكوريا-الجنوبية-بـإجراءات-ساحقة-1074407920.html
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد جيشي أمريكا وكوريا الجنوبية بـ"إجراءات ساحقة"
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد جيشي أمريكا وكوريا الجنوبية بـ"إجراءات ساحقة"
أكدت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، اليوم الثلاثاء، أن بلادها "مستعدة لاتخاذ إجراءات ساحقة بشكل دقيق وسريع في أي وقت حسبما يقتضيه الوضع". 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T06:41+0000
2023-03-07T06:41+0000
2023-03-07T06:41+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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وقالت نائبة مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري في كوريا الشمالية كيم يو-جونغ، إن "كوريا الشمالية تراقب عن كثب تحركات عسكرية للجيش الأمريكي والجيش الكوري الجنوبي"، مؤكدة أن "الأعمال العسكرية وجميع أنواع التعبيرات الخطابية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، ذهبت بعيدا لدرجة أنه لا يمكن التغاضي عنها، وتخلق بلا شك حالة يجب أن نستجيب لها من خلال شيء ما".وأشارت كيم، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أن، إلى أن "الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يجب عليهما الامتناع عن أي تصريحات تزيد من تفاقم الوضع"، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وحذرت من أن كوريا الشمالية ستعتبر أي رد فعل عسكري أمريكي مثل اعتراض أحد صواريخنا التي نختبرها ضمن أسلحتنا الاستراتيجية دون الإضرار بسلامة الدول المجاورة في أعالي البحار والمجال الجوي غير الخاضعين للولايات المتحدة، بمثابة إعلان حرب واضح ضد البلاد.وأجرت القوات الجوية الكورية الجنوبية والأمريكية، أمس الاثنين، التدريبات المشتركة الثانية لهذا الشهر بمشاركة قاذفة من طراز "بي-52 إتش" ذات القدرة النووية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية.جاء ذلك بعدما أجريت تدريبات مماثلة للقاذفات الاستراتيجية الأمريكية من طراز "بي- 1بي" في المنطقة ذاتها، يوم الجمعة الماضي.وأضافت الدفاع الكورية إن نشر القاذفات الاستراتيجية "بي-52 إتش" في شبه الجزيرة الكورية يوضح قدرة التحالف الحاسمة والساحقة واستعداده للردع والرد على التهديدات النووية والصاروخية المتقدمة من كوريا الشمالية.في سياق متصل، نفذت القاذفات الاستراتيجية الأمريكية كذلك مهمة تدريب مشتركة إلى جانب الطائرات المقاتلة الكورية فوق البحر الأصفر في 1 فبراير/ شباط الماضي، أعقبها المزيد من التدريبات الجوية في 19 فبراير.وقالت كوريا الجنوبية إن الحلفاء يعتزمون تكثيف التدريب المرتبط بنشر أصول استراتيجية أمريكية في البلاد كجزء من الردع الأمريكي الموسع من أجل "تعزيز القدرات والوضع للرد بشكل حاسم على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية".وتأتي التدريبات العسكرية وسط مخاوف من أن كوريا الشمالية قد تقوم باستفزازات قبل التدريبات المشتركة لدرع الحرية التي تستمر 11 يوما وتبدأ في 13 مارس/ آذار الجاري، حيث ترى بيونغ يانغ أن التدريبات المشتركة قبالة سواحلها استعدادا للغزو وحذرت الحلفاء مرارا وتكرارا من إثارة التوترات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد جيشي أمريكا وكوريا الجنوبية بـ"إجراءات ساحقة"
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أكدت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، اليوم الثلاثاء، أن بلادها "مستعدة لاتخاذ إجراءات ساحقة بشكل دقيق وسريع في أي وقت حسبما يقتضيه الوضع".
وقالت نائبة مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري في كوريا الشمالية كيم يو-جونغ، إن "كوريا الشمالية تراقب عن كثب تحركات عسكرية للجيش الأمريكي والجيش الكوري الجنوبي"، مؤكدة أن "الأعمال العسكرية وجميع أنواع التعبيرات الخطابية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، ذهبت بعيدا لدرجة أنه لا يمكن التغاضي عنها، وتخلق بلا شك حالة يجب أن نستجيب لها من خلال شيء ما".
وأشارت كيم، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أن، إلى أن "الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يجب عليهما الامتناع عن أي تصريحات تزيد من تفاقم الوضع"، حسب وكالة
"يونهاب" الكورية الجنوبية.
وحذرت من أن كوريا الشمالية ستعتبر أي رد فعل عسكري أمريكي مثل اعتراض أحد صواريخنا التي نختبرها ضمن أسلحتنا الاستراتيجية دون الإضرار بسلامة الدول المجاورة في أعالي البحار والمجال الجوي غير الخاضعين للولايات المتحدة، بمثابة إعلان حرب واضح ضد البلاد.
وأجرت القوات الجوية الكورية الجنوبية والأمريكية، أمس الاثنين، التدريبات المشتركة الثانية لهذا الشهر
بمشاركة قاذفة من طراز "بي-52 إتش" ذات القدرة النووية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية.
جاء ذلك بعدما أجريت تدريبات مماثلة للقاذفات الاستراتيجية الأمريكية من طراز "بي- 1بي" في المنطقة ذاتها، يوم الجمعة الماضي.
وأضافت الدفاع الكورية إن نشر القاذفات الاستراتيجية "بي-52 إتش" في شبه الجزيرة الكورية
يوضح قدرة التحالف الحاسمة والساحقة واستعداده للردع والرد على التهديدات النووية والصاروخية المتقدمة من كوريا الشمالية.
في سياق متصل، نفذت القاذفات الاستراتيجية الأمريكية كذلك مهمة تدريب مشتركة إلى جانب الطائرات المقاتلة الكورية فوق البحر الأصفر في 1 فبراير/ شباط الماضي، أعقبها المزيد من التدريبات الجوية في 19 فبراير.
وقالت كوريا الجنوبية إن الحلفاء يعتزمون تكثيف التدريب المرتبط بنشر أصول استراتيجية أمريكية في البلاد كجزء من الردع الأمريكي الموسع من أجل "تعزيز القدرات والوضع للرد بشكل حاسم على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية
".
وتأتي التدريبات العسكرية وسط مخاوف من أن كوريا الشمالية قد تقوم باستفزازات قبل التدريبات المشتركة لدرع الحرية التي تستمر 11 يوما وتبدأ في 13 مارس/ آذار الجاري، حيث ترى بيونغ يانغ أن التدريبات المشتركة قبالة سواحلها استعدادا للغزو وحذرت الحلفاء مرارا وتكرارا من إثارة التوترات.