https://sputnikarabic.ae/20230307/شويغو-يكشف-عن-خسائر-فادحة-لدى-القوات-الأوكرانية-بنسبة-تزيد-عن-40--1074419841.html
شويغو يعلن تحييد أكثر من 11 ألف جندي أوكراني خلال شهر فبراير
شويغو يعلن تحييد أكثر من 11 ألف جندي أوكراني خلال شهر فبراير
كشف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن حصيلة خسائر ضخمة لدى القوات الأوكرانية خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، مبينا أن هذه الخسائر أكبر نسبة 40% عن الشهر... 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T10:08+0000
2023-03-07T10:08+0000
2023-03-07T10:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0d/1048676097_0:0:2963:1668_1920x0_80_0_0_96d3540fb473943b0251d774f84c6306.jpg
وقال شويغو خلال مؤتمر عبر الهاتف مع القيادة الروسية، اليوم الثلاثاء، إن إمداد دول "الناتو" بالأسلحة إلى نظام كييف لم يسبب نجاحا يذكر للقوات الأوكرانية التي خسرت أكثر من 11 ألف عسكريا فقط في شهر فبراير/ شباط الماضي وهو ما يزيد بنسبة 40%عن خسائر كييف في يناير/ كانون الثاني.واعتبر شويغو أن "عدم اكتراث نظام كييف بشعبه، الذي لا يأخذ في الاعتبار الخسائر البشرية الهائلة لصالح القيمين الغربيين، أمر مثير للدهشة". في حين تبقى أولوية روسيا هي "الحفاظ على حياة وصحة الأفراد والمدنيين. وسنواصل تنفيذ المهام في إطار العملية العسكرية الخاصة".وشدد شويغو على ضرورة وضع حد لقيام الغرب، بقيادة أمريكا، بتزوير حقيقة المساهمة الرئيسية لروسيا في هزيمة النازية في الحرب العالمية الثانية. وأعلن شويغو عن تحرير بلدات نيكولايفكا ودفوريتشنو وكراسنايا غورا وغريانيكوفكا وباراسكوفيفكا نتيجة للهجوم على محوري دونيتسك وكوبيانسك.
https://sputnikarabic.ae/20230307/وزير-الدفاع-الروسي-يعلن-تحرير-5-بلدات-نتيجة-للهجوم-على-محوري-دونيتسك-وكوبيانسك-1074419636.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0d/1048676097_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_174a0075d513e3a96cfe993c4fa3e209.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
شويغو يعلن تحييد أكثر من 11 ألف جندي أوكراني خلال شهر فبراير
10:08 GMT 07.03.2023 (تم التحديث: 10:58 GMT 07.03.2023) تابعنا عبر
كشف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن حصيلة خسائر ضخمة لدى القوات الأوكرانية خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، مبينا أن هذه الخسائر أكبر نسبة 40% عن الشهر السابق.
وقال شويغو خلال مؤتمر عبر الهاتف مع القيادة الروسية
، اليوم الثلاثاء، إن إمداد دول "الناتو" بالأسلحة إلى نظام كييف لم يسبب نجاحا يذكر للقوات الأوكرانية التي خسرت أكثر من 11 ألف عسكريا فقط في شهر فبراير/ شباط الماضي وهو ما يزيد بنسبة 40%عن خسائر كييف في يناير/ كانون الثاني.
"كجزء من الاستراتيجية الأمريكية (لكسر روسيا بقوة السلاح)، تعمل الدول الغربية على زيادة توريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا، وتوسيع برامج التدريب لأفراد الجيش الأوكراني. وفي نفس الوقت، لا يؤدي دعم نظام كييف من قبل دول (الناتو) إلى نجاح القوات الأوكرانية في ساحة المعركة. بل على العكس من ذلك، هناك زيادة كبيرة في الخسائر بين أفراد القوات المسلحة الأوكرانية".
سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي
واعتبر شويغو أن "عدم اكتراث نظام كييف بشعبه، الذي لا يأخذ في الاعتبار الخسائر البشرية الهائلة لصالح القيمين الغربيين، أمر مثير للدهشة". في حين تبقى أولوية روسيا هي "الحفاظ على حياة وصحة الأفراد والمدنيين. وسنواصل تنفيذ المهام في إطار العملية العسكرية الخاصة".
وشدد شويغو على ضرورة وضع حد لقيام الغرب، بقيادة أمريكا، بتزوير حقيقة المساهمة الرئيسية لروسيا في هزيمة النازية في الحرب العالمية الثانية.
"سنناقش الأحداث الرئيسية للعمل العسكري السياسي عشية الذكرى 78 للنصر (على النازية). أطلقت الدول الغربية، بقيادة أمريكا، حربا إعلامية عديمة الضمير على الإطلاق ضد روسيا. يروج خصومنا بنشاط وبلا خجل للكذبة القائلة بأنهم هم الذين قدموا المساهمة الرئيسية في هزيمة الفاشية ونهاية الحرب العالمية الثانية. يجب وضع حد لهذا وأي محاولات لتزوير الحقيقة التاريخية".
سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي
وأعلن شويغو عن تحرير بلدات نيكولايفكا ودفوريتشنو وكراسنايا غورا وغريانيكوفكا وباراسكوفيفكا نتيجة للهجوم على محوري دونيتسك وكوبيانسك.