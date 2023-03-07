https://sputnikarabic.ae/20230307/صحيفية-أمريكية-غطرسة-بايدن-بدأت-تشكل-تهديدا-للولايات-المتحدة-1074451361.html
صحيفية أمريكية: غطرسة بايدن بدأت تشكل تهديدا للولايات المتحدة
صحيفية أمريكية: غطرسة بايدن بدأت تشكل تهديدا للولايات المتحدة
أعلنت صحيفة أمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يشكل تهديدا للولايات المتحدة، من خلال مواصلة تزويد الجيش الأوكراني بالأسلحة والذخيرة وعدم تجديد المخزونات. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T16:00+0000
2023-03-07T16:00+0000
2023-03-07T16:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
مساعدات عسكرية أمريكية
أخبار أوكرانيا
جو بايدن
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وكتب الصحفي جايد بابين في صحيفية "The American Spectator"، أن الطاقة الإنتاجية للولايات المتحدة في مجال تطوير الأسلحة أبعد ما تكون عن كونها منتجة كما هو متوقع، ودعم القوات المسلحة من البنتاغون يفاقم فقط من "جوع القذائف" داخل الولايات المتحدة نفسها.وأشار بابين إلى أن الولايات المتحدة ليس لها مصالح وطنية حيوية في أوكرانيا، وهي ليست كذلك، ووفقًا للمراقب، لا ينبغي أن تكون جزءا من الناتو.وأضاف "بسبب إهمال بايدن، نقترب الآن من نقطة قد نضطر فيها إلى تقليص مساعدتنا لأوكرانيا وبدلاً من ذلك تجديد مخزوننا من الأسلحة لدعم خططنا الاستراتيجية الخاصة. لا يمكننا وضع الأمن القومي للولايات المتحدة تحت مقصلة "غطرسة بايدن".
https://sputnikarabic.ae/20230303/أمريكا-تعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-400-مليون-دولار--1074283033.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, مساعدات عسكرية أمريكية, أخبار أوكرانيا, جو بايدن
العالم, مساعدات عسكرية أمريكية, أخبار أوكرانيا, جو بايدن
صحيفية أمريكية: غطرسة بايدن بدأت تشكل تهديدا للولايات المتحدة
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أعلنت صحيفة أمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يشكل تهديدا للولايات المتحدة، من خلال مواصلة تزويد الجيش الأوكراني بالأسلحة والذخيرة وعدم تجديد المخزونات.
وكتب الصحفي
جايد بابين في صحيفية "The American Spectator"، أن الطاقة الإنتاجية للولايات المتحدة في مجال تطوير الأسلحة أبعد ما تكون عن كونها منتجة كما هو متوقع، ودعم القوات المسلحة من البنتاغون يفاقم فقط من "جوع القذائف" داخل الولايات المتحدة نفسها.
وتابع "بايدن لا يريد إنفاق الكثير من المال على أنظمة الأسلحة والذخيرة، لكنه يريد أن ينفق بالضبط ما هو مطلوب لتزويد أوكرانيا بها. الآن يمكنه محاولة القيام بذلك، ولكن فقط على حساب الاحتياجات الأخرى للبنتاغون".
وأشار بابين إلى أن الولايات المتحدة ليس لها مصالح وطنية حيوية في أوكرانيا، وهي ليست كذلك، ووفقًا للمراقب، لا ينبغي أن تكون جزءا من الناتو.
وأضاف "بسبب إهمال بايدن، نقترب الآن من نقطة قد نضطر فيها إلى تقليص مساعدتنا لأوكرانيا وبدلاً من ذلك تجديد مخزوننا من الأسلحة لدعم خططنا الاستراتيجية الخاصة. لا يمكننا وضع الأمن القومي للولايات المتحدة تحت مقصلة "غطرسة بايدن".