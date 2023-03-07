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https://sputnikarabic.ae/20230307/في-حادثة-خطيرة-إسرائيل-تفتح-تحقيقا-في-سرقة-لبناني-لـذخيرة-جندي-على-الحدود-المشتركة-بين-البلدين-1074454628.html
في حادثة خطيرة.. إسرائيل تفتح تحقيقا في سرقة لبناني لـ"ذخيرة" جندي على الحدود المشتركة بين البلدين
في حادثة خطيرة.. إسرائيل تفتح تحقيقا في سرقة لبناني لـ"ذخيرة" جندي على الحدود المشتركة بين البلدين
فتح الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تحقيقا في سرقة لبناني "مشط ذخيرة" من جندي على الحدود المشتركة بين البلدين. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T18:17+0000
2023-03-07T18:17+0000
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وذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الثلاثاء، في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن عشرات المشتبه فيهم من الجهة اللبنانية للخط الأزرق تجمهروا بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية.وأكد أدرعي أنه "خلال نشاط هندسي للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان تجمهر عشرات المشتبه فيهم من الجهة اللبنانية للخط الأزرق".وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي على حسابها الرسمي على "تويتر"، في تغريدة جديدة لها، أن حادثة عسكرية خطيرة جرت وقائعها على الحدود اللبناني، حينما اقترب أحد المشتبه فيهم من اللبنانيين إلى أفراد القوة العسكرية الإسرائيلية، وأخذ مشط ذخيرة من سلاح أحدهم.وشددت إذاعة الجيش الإسرائيلي على أن تلك الواقعة العسكرية الخطيرة باتت قيد التحقيق.
https://sputnikarabic.ae/20230307/حركة-الجهاد-الإسلامي-تسقط-طائرتين-إسرائيليتين-مسيرتين-في-جنين-فيديو-1074446259.html
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لبنان, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, ذخيرة
لبنان, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, ذخيرة

في حادثة خطيرة.. إسرائيل تفتح تحقيقا في سرقة لبناني لـ"ذخيرة" جندي على الحدود المشتركة بين البلدين

18:17 GMT 07.03.2023
© Sputnik . Abedal Kader Albaiتظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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فتح الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تحقيقا في سرقة لبناني "مشط ذخيرة" من جندي على الحدود المشتركة بين البلدين.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الثلاثاء، في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن عشرات المشتبه فيهم من الجهة اللبنانية للخط الأزرق تجمهروا بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
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وأكد أدرعي أنه "خلال نشاط هندسي للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان تجمهر عشرات المشتبه فيهم من الجهة اللبنانية للخط الأزرق".
وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي على حسابها الرسمي على "تويتر"، في تغريدة جديدة لها، أن حادثة عسكرية خطيرة جرت وقائعها على الحدود اللبناني، حينما اقترب أحد المشتبه فيهم من اللبنانيين إلى أفراد القوة العسكرية الإسرائيلية، وأخذ مشط ذخيرة من سلاح أحدهم.
وشددت إذاعة الجيش الإسرائيلي على أن تلك الواقعة العسكرية الخطيرة باتت قيد التحقيق.
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