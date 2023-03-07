https://sputnikarabic.ae/20230307/قيادي-بجبهة-المقاومة-السودانية-الشارع-هو-من-سيفرض-حلا-للأزمة-السياسية-1074453055.html

قيادي بجبهة المقاومة السودانية: الشارع هو من سيفرض حلا للأزمة السياسية

قيادي بجبهة المقاومة السودانية: الشارع هو من سيفرض حلا للأزمة السياسية

أكد القيادي في جبهة المقاومة السودانية، محمد صالح رزق الله، اليوم الثلاثاء، أن "القوى السياسية والعسكرية الفاعلة على الأرض عاجزة، وغير قادرة على إيجاد حلول... 07.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-07T17:01+0000

2023-03-07T17:01+0000

2023-03-07T17:01+0000

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وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، إن "كل القوى المسلحة في البلاد عبارة عن مليشيات، بما فيها الجيش السوداني الذي يتبع الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني، وأيضا الدعم السريع مليشيا، كونها المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، وما يجري الآن في البلاد هو أن هناك قوى سياسية والتي أطلقنا عليها في السابق (قوى الهبوط الناعم)".وأردف موضحا أن "تلك القوى كانت متواجدة من قبل الثورة في العام 2018، وهؤلاء بما فيهم المؤتمر الوطني وقوى الجيش هم الدولة السودانية القديمة، تريد القضاء على كل مظاهر الثورة والاستحواذ على السلطة بشكل منفرد".وبشأن الخلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع، ومدى إمكانية ذهاب الشارع إلى أحد الطرفين، يقول رزق الله: "مجموعة العسكر المؤلفة من الجيش والجنجويد، بالإضافة إلى قوى الحرية والتغيير، في مقابل قوى الشباب الثوري في الشارع، هؤلاء خطان مستقيمان لا يلتقيان، لأن هؤلاء ينادون بشيء والآخرين بشيء آخر".وتابع:وتابع القيادي بجبهة المقاومة: "لكي يتم ترجيح ميزان القوى لصالح الثورة، يجب على الجماهير لعب دور كبير جدا، إذ أن القوى الموجود والتي تتصارع على السلطة في الخرطوم، بما فيها الحركات المسلحة فقدت كل قواعدها الموجودة، ونجد أن حركات دارفور لا تمتلك أي قاعدة جماهيرية بها، كما أن معظم القوى السياسية فقدت وجودها في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وغيرها".وأشار رزق الله إلى أنوختم القيادي في جبهة المقاومة السودانية، محمد صالح رزق الله، تصريحاته بأن "كل القوى المتواجدة والتي تتصارع فيما بينها، هدفها وأيديولوجيتها واحدة، فنجد أن حميدتي يتصارع بعد أن أوصلوا إليه قناعة أنه يمكن أن يقود السودان رغم ما فعلوه بحقها، متناسين أن تلك الأفعال لا تسقط بالتقادم، وكذلك الأمر بالنسبة للبرهان".وأعلن نائب قائد قوات "الدعم السريع" في السودان، عبد الرحيم دقلو، ضرورة تسليم السلطة للمدنيين، وفق ما جاء في الاتفاق الإطاري.وقال دقلو، وهو شقيق حميدتي، خلال تجمع أما أنصاره في الخرطوم: "رسالتنا إلى إخواننا في السلطة، تسليم السلطة للشعب من دون لف ولا دوران"، مضيفا: "من اليوم فصاعدا، لن نسمح بقتل الشباب المتظاهرين أو اعتقال السياسيين"، حسب صحيفة "السوداني".وتابع: "في صدورنا الكثير وصمتنا كثيرا، ولا نريد أن نصبح سببا فيما يحدث، لكن لن نتزحزح أو نرجع عن المبادئ الأساسية التي تجمع وتنصف الشعب السوداني".وكان نائب قائد قوات "الدعم السريع" في السودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، طالب السبت الماضي، بتسليم السلطة للشعب واستكمال تنفيذ بنود السلام في البلاد.وقال حميدتي في خطاب متلفز: "من اليوم فصاعدا، لن نسمح بقتل الشباب المتظاهرين ولن نسمح باعتقال السياسيين"، متابعا: "نقول لمن في السلطة سلموا السلطة للشعب دون مماطلة أو تعطيل أو تسويف".ودعا نائب قائد قوات الدعم السريع، المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والجهات المانحة إلى حشد الدعم المالي والفني للمساعدة في استكمال تنفيذ بنود السلام، مشددا على الحاجة إلى المضي قدما في تنفيذ شروط الاتفاق الإطاري بما يتماشى مع المصفوفة المحدثة.وتأتي هذه التطورات تزامنا مع انتشار أنباء عن وجود خلاف بين رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وحميدتي لم يعلن عنه رسميا حتى اليوم.وكان قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى "إعلان الحرية والتغيير"، وقعوا برعاية الآلية الثلاثية في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اتفاقا إطاريا لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.يشار إلى أن الاتفاق الإطاري يهدف إلى حل أزمة اندلعت في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، عندما أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، إجراءات استثنائية، شملت حل مجلسي السيادة والوزراء، وإعلان حالة الطوارئ.

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https://sputnikarabic.ae/20230108/قوى-الاتفاق-الإطاري-نأمل-في-الوصول-لاتفاق-نهائي-يضع-حدا-للأزمة-السياسية-في-السودان-1072058203.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, العالم العربي, حصري, الأخبار