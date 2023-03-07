https://sputnikarabic.ae/20230307/كابولوف-موسكو-تسمح-بزيادة-عدد-موظفي-السفارة-الأفغانية-لدى-روسيا-الاتحادية-1074417819.html
كابولوف: موسكو تسمح بزيادة عدد موظفي السفارة الأفغانية لدى روسيا الاتحادية
كابولوف: موسكو تسمح بزيادة عدد موظفي السفارة الأفغانية لدى روسيا الاتحادية
صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، مدير القسم الأسيوي بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الروسية سمحت بزيادة عدد... 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T09:21+0000
2023-03-07T09:21+0000
2023-03-07T09:21+0000
روسيا
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وقال كابولوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، على هامش اجتماع الممثلين الخاصين للدول المجاورة لأفغانستان في طشقند: "سمحنا بزيادة عدد العاملين في سفارة أفغانستان كان هناك موظف واحد والآن هناك ثلاثة".وأضاف كابولوف، رداً على سؤال حول احتمال توسيع الوجود الدبلوماسي الروسي في أفغانستان: "لا، السؤال ليس في محله الآن الموظفون الحاليون لدى السفارة الروسية في كابول يستطيعون القيام بالمهام الموكلة لهم".وعقد الاجتماع الأول للممثلين الخاصين للدول المجاورة لأفغانستان في طشقند، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلي أوزبكستان وإيران والصين وباكستان وروسيا وطاجيكستان وتركمانستان.
https://sputnikarabic.ae/20220815/وزير-الصناعة-والتجارة-لـسبوتنيك-أفغانستان-تعتزم-شراء-نحو-مليون-برميل-نفط-من-روسيا-1066413067.html
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روسيا
كابولوف: موسكو تسمح بزيادة عدد موظفي السفارة الأفغانية لدى روسيا الاتحادية
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صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، مدير القسم الأسيوي بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الروسية سمحت بزيادة عدد موظفي السفارة الأفغانية لدى روسيا الاتحادية.
وقال كابولوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، على هامش اجتماع الممثلين الخاصين للدول المجاورة لأفغانستان في طشقند: "سمحنا بزيادة عدد العاملين في سفارة أفغانستان كان هناك موظف واحد والآن هناك ثلاثة".
وأضاف كابولوف، رداً على سؤال حول احتمال توسيع الوجود الدبلوماسي الروسي في أفغانستان: "لا، السؤال ليس في محله الآن الموظفون الحاليون لدى السفارة الروسية في كابول يستطيعون القيام بالمهام الموكلة لهم".
وعقد الاجتماع الأول للممثلين الخاصين للدول المجاورة لأفغانستان في طشقند، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلي أوزبكستان وإيران والصين وباكستان وروسيا وطاجيكستان وتركمانستان.