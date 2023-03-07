https://sputnikarabic.ae/20230307/لبنان-يعلن-استعادته-حق-التصويت-في-الأمم-المتحدة-1074417662.html

لبنان يعلن استعادته حق التصويت في الأمم المتحدة

لبنان يعلن استعادته حق التصويت في الأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أن لبنان استعاد حقه في التصويت في الأمم المتحدة، وذلك بعد سداده مستحقات قديمة. 07.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-07T09:19+0000

2023-03-07T09:19+0000

2023-03-07T09:30+0000

منظمة الأمم المتحدة

لبنان

أخبار لبنان

العالم العربي

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101426/87/1014268786_0:0:3600:2026_1920x0_80_0_0_d640239e739dfa6afb3089c80063eefa.jpg

وأوضحت "الخارجية اللبنانية" في بيان رسمي، أن لبنان استعاد حقه في التصويت في المنظمة الدولية، بعد أن سددت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، المساهمتين السنويتين المتوجبتين، عن العامين 2022 و2023، وذلك بناء على تحويلات مالية واردة لحسابها أخيرا.وكتبت الوزارة في بيانها:وأعلنت الأمم المتحدة، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أن لبنان فقد حقه بالتصويت في المنظمة الدولية، وذلك بسبب تأخره عن سداد مستحقات قديمة.وحسب صحيفة "واشنطن بوست"، جاء ذلك في رسالة صادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.وذكرت الصحيفة أن 9 دول أعضاء خضعت أخيرا لأحكام المادة 19، وهي: لبنان، وفنزويلا، وجنوب السودان، ودومينيكا، وغابون، وغينيا الاستوائية، وجزر القمر، وسان تومي وبرينسيبي، والصومال.وأوضحت أنه تم حرمان الدول الـ 6 الأولى من التصويت، بينما سمحت الجمعية العامة للدول الـ 3 الأخيرة بالتصويت حتى نهاية الدورة 77.وبحسب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة؛ لا يكون للعضو الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته المالية في المنظمة، حق التصويت في الجمعية العامة، إذا كانت قيمة المتأخر عليه تساوي قيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو تزيد عنها.ووفقا لقرار صادر، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، يمكن الاستثناء والإبقاء على حق الدولة العضو بالتصويت في الأمم المتحدة، إذا اقتنعت بأن التأخر في السداد ناشئ عن أسباب خارجة عن إرادة الدولة، وأسهمت في عجزها عن الدفع.

https://sputnikarabic.ae/20230121/ماذا-يعني-فقد-لبنان-الحق-في-التصويت-بالأمم-المتحدة-وما-تأثيرات-هذه-الخطوة-السياسية-والدبلوماسية؟-1072558348.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منظمة الأمم المتحدة, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن