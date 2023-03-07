https://sputnikarabic.ae/20230307/لماذا-لا-تستطيع-النرويج-أن-تكون-بديلا-لروسيا-في-سوق-الغاز-الأوروبي؟-1074434406.html
لماذا لا تستطيع النرويج أن تكون بديلا لروسيا في سوق الغاز الأوروبي؟
لماذا لا تستطيع النرويج أن تكون بديلا لروسيا في سوق الغاز الأوروبي؟
أكد نائب رئيس شركة النفط والغاز النرويجية "إكوينور"، إيريك وارنيس، أنه لا يمكن استبدال روسيا بالنرويج في سوق الغاز الأوروبية، مشيرا إلى أن تحديد سقف لأسعار... 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T14:23+0000
2023-03-07T14:23+0000
2023-03-07T14:23+0000
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لماذا لا تستطيع النرويج أن تكون بديلا لروسيا في سوق الغاز الأوروبي
لماذا لا تستطيع النرويج أن تكون بديلا لروسيا في سوق الغاز الأوروبي
وفي وقت سابق، أكد رئيس شركة النفط والغاز الأميركية "شيفرون"، مايكل ويرث، أن الدول الأوروبية لا تظهر أي رغبة في العودة إلى استيراد الغاز الروسي بالكميات السابقة نفسها.وقال رئيس الشركة الأميركية: "أعتقد أن الأوروبيين لا يظهرون رغبة في العودة إلى الكميات السابقة من إمدادات الغاز الروسي"، وأشار إلى أن "تحديد سقف لأسعار منتجات النفط الروسي من قبل الغرب، خلق صعوبات لتشغيل أسواق الطاقة.وأوضح، سلامة، أن أوروبا تقوم الآن بدفع مبالغ باهظة ثمنا للغاز السائل فالولايات المتحدة تتقاضى سعرا عن الغاز الذي تصدره لأوروبا يصل إلى 3 أو 4 أضعاف السعر الذي تبيع به داخل حدودها، مضيفا أن المانيا أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوربي لا يمكن لاقتصادها الاستمرار في استيراد الغاز الأمريكي الباهظ الثمن.من جانبه قال الباحث بوحدة دراسات الاقتصاد والطاقة، أحمد بيومي، إن "ما صرح به رئيس شركة النفط والغاز النرويجية حقيقي، فلا يمكن استبدال الغاز الروسي بأي حال من الأحوال بالنسبة لأوروبا، فالبنية التحتية للطاقة في روسيا مصممة لدعم الاقتصاد الأوروبي، مضيفا أن أوروبا من جانبها أهملت في الاستثمار في البحث عن موارد الطاقة الذاتية داخل أوروبا، واعتمدت على الإمكانات الروسية الهائلة.من جانبه قال أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، د.إدريس الفينا، إنه "يصعب استبدال روسيا كمزود رئيسي بالغاز للسوق الأوربية لعدة اعتبارات، أهمها أن الكميات التي كانت تزود بها روسيا السوق الأوربية كبيرة جدا، معتبرا أن الرهان الغربي بتحديد سقف لأسعار الغاز الروسي قد فشل، وهذا يظهر من خلال الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير، حيث كانت موسكو لاعبا رئيسيا في ضبط الأسعار على المستوى الدولي.وشدد الفينا، على أنه يصعب خلق تحول من جانب أوروبا في مجال الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، لأن التحول يستلزم العديد من المتطلبات التي يصعب إنجازها على المدى القصير والمتوسط.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج" مساحة حرة"إعداد وتقديم: دعاء ثابت
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مساحة حرة, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио
مساحة حرة, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио
لماذا لا تستطيع النرويج أن تكون بديلا لروسيا في سوق الغاز الأوروبي؟
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أكد نائب رئيس شركة النفط والغاز النرويجية "إكوينور"، إيريك وارنيس، أنه لا يمكن استبدال روسيا بالنرويج في سوق الغاز الأوروبية، مشيرا إلى أن تحديد سقف لأسعار منتجات النفط الروسي خلق صعوبات للسوق.
وفي وقت سابق، أكد رئيس شركة النفط والغاز
الأميركية "شيفرون"، مايكل ويرث، أن الدول الأوروبية لا تظهر أي رغبة في العودة إلى استيراد الغاز الروسي بالكميات السابقة نفسها.
وقال رئيس الشركة الأميركية: "أعتقد أن الأوروبيين لا يظهرون رغبة في العودة إلى الكميات السابقة من إمدادات الغاز الروسي"، وأشار إلى أن "تحديد سقف لأسعار منتجات النفط الروسي من قبل الغرب، خلق صعوبات لتشغيل أسواق الطاقة.
وتعليقا على هذا الموضوع قال خبير النفط العالمي، د. ممدوح سلامة، إنه "لا يمكن إحلال غاز آخر مكان الغاز الروسي، لأنه ركن أساسي من أركان الغاز العالمي، معربا عن اعتقاده أن الاتحاد الأوروبي، خلال أقل من عامين، سيعود ويستورد الغاز الروسي مرة أخرى وقد يكون ذلك عن طريق "نورد ستريم 1"بعد إصلاحه أو عن طريق "ترك ستريم" الذي يربط تركيا مع روسيا".
وأوضح، سلامة، أن أوروبا تقوم الآن بدفع مبالغ باهظة ثمنا للغاز السائل فالولايات المتحدة تتقاضى سعرا عن الغاز الذي تصدره لأوروبا يصل إلى 3 أو 4 أضعاف السعر الذي تبيع به داخل حدودها، مضيفا أن المانيا أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوربي لا يمكن لاقتصادها الاستمرار في استيراد الغاز الأمريكي الباهظ الثمن.
من جانبه قال الباحث بوحدة دراسات الاقتصاد والطاقة، أحمد بيومي، إن "ما صرح به رئيس شركة النفط والغاز النرويجية حقيقي، فلا يمكن استبدال الغاز الروسي بأي حال من الأحوال بالنسبة لأوروبا، فالبنية التحتية للطاقة في روسيا مصممة لدعم الاقتصاد الأوروبي، مضيفا أن أوروبا من جانبها أهملت في الاستثمار في البحث عن موارد الطاقة الذاتية داخل أوروبا، واعتمدت على الإمكانات الروسية الهائلة.
وأوضح بيومي، أن عمليات البحث والتنقيب الكبيرة التي قد تقوم بها النرويج لتوليد غاز يكفي أوروبا، سيؤثر على القشرة الأرضية لديها، وهو ما يعرضها بشكل كبير لخطر وقوع زلازل، مشيرا إلى أن روسيا وجدت أسواق بديلة للغاز والطاقة مثل الصين والهند وبالتالي لم تعد بحاجة لأوروبا.
من جانبه قال أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، د.إدريس الفينا، إنه "يصعب استبدال روسيا كمزود رئيسي بالغاز للسوق الأوربية لعدة اعتبارات، أهمها أن الكميات التي كانت تزود بها روسيا السوق الأوربية كبيرة جدا، معتبرا أن الرهان الغربي بتحديد سقف لأسعار الغاز الروسي قد فشل، وهذا يظهر من خلال الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير، حيث كانت موسكو لاعبا رئيسيا في ضبط الأسعار على المستوى الدولي.
وشدد الفينا، على أنه يصعب خلق تحول من جانب أوروبا في مجال الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، لأن التحول يستلزم العديد من المتطلبات التي يصعب إنجازها على المدى القصير والمتوسط.
يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج" مساحة حرة
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