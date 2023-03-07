https://sputnikarabic.ae/20230307/لوكاشينكو-إحباط-عملية-دبرتها-كييف-لتخريب-طائرة-إيه-50-الروسية-في-مينسك-1074423010.html
لوكاشينكو: إحباط عملية دبرتها كييف لتخريب طائرة "إيه-50" الروسية في مينسك
لوكاشينكو: إحباط عملية دبرتها كييف لتخريب طائرة "إيه-50" الروسية في مينسك
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أن شخصًا روسيًا جندته كييف، متورط في محاولة لتخريب طائرة روسية من طراز "إيه-50" متمركزة في مطار... 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T11:40+0000
2023-03-07T11:40+0000
2023-03-07T11:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
ألكسندر لوكاشينكو
أخبار بيلاروسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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مينسك -سبوتنيك. ونقلت وكالة "بيلتا" عن لوكاشينكو، قوله بأن ممثلي إدارة أمن الدولة الأوكراني قاموا بإعداد المخرب، باستخدام أعلى التقنيات: "ما رأيناه أثناء تنفيذ العملية في بيلاروس كان حقا شيئاً لا يصدق. تم استخدام أعلى التقنيات. لقد تدرب على كل هذا لأكثر من شهر. بعد التحضير، تم توجيهه إلى أراضينا".كما يرى لوكاشينكو أن فلاديمير زيلينسكي كان على علم بإعداد التخريب في الجمهورية، لأن مثل هذه العمليات، وفق لوكاشينكو، لا يتم تنفيذها دون موافقة القيادة.وفقًا للرئيس البيلاروسي، فإن زيلينسكي شخص سيئ، لأنه يدور حول بيلاروسيا، ويرسل الناس إلينا ويسأل، كما قلت: "دعونا نبرم اتفاقية عدم اعتداء، دعونا نتفق، ليس لدينا أي مشاكل".
https://sputnikarabic.ae/20230301/بيلاروس-تعلن-عن-اعتماد-مفهوم-أمن-المعلومات-لدولة-الاتحاد-مع-روسيا-1074169156.html
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العالم, ألكسندر لوكاشينكو, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
العالم, ألكسندر لوكاشينكو, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
لوكاشينكو: إحباط عملية دبرتها كييف لتخريب طائرة "إيه-50" الروسية في مينسك
11:40 GMT 07.03.2023 (تم التحديث: 11:46 GMT 07.03.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أن شخصًا روسيًا جندته كييف، متورط في محاولة لتخريب طائرة روسية من طراز "إيه-50" متمركزة في مطار بالقرب من مينسك.
مينسك -سبوتنيك. ونقلت وكالة "بيلتا" عن لوكاشينكو، قوله بأن ممثلي إدارة أمن الدولة الأوكراني قاموا بإعداد المخرب، باستخدام أعلى التقنيات: "ما رأيناه أثناء تنفيذ العملية في بيلاروس كان حقا شيئاً لا يصدق. تم استخدام أعلى التقنيات. لقد تدرب على كل هذا لأكثر من شهر. بعد التحضير، تم توجيهه إلى أراضينا".
وأشار لوكاشينكو إلى أن هذا الشخص كان يعيش في شبه جزيرة القرم ولديه أيضا جواز سفر أوكراني.
كما يرى لوكاشينكو أن فلاديمير زيلينسكي كان على علم بإعداد التخريب في الجمهورية، لأن مثل هذه العمليات، وفق لوكاشينكو، لا يتم تنفيذها دون موافقة القيادة.
"هناك استنتاج واحد فقط. اعتقدت بطريقة ما أن أوكرانيا بحاجة إلى السلام، وأن زيلينسكي يهتم بشعبه. الرئيس زيلينسكي –ببساطة شخص سيئ... لا يتم تنفيذ مثل هذه العمليات دون موافقة رئيس الدولة والقائد العام. أنا أقول لكم هذا بصفتي رئيسا".
وفقًا للرئيس البيلاروسي، فإن زيلينسكي شخص سيئ، لأنه يدور حول بيلاروسيا، ويرسل الناس إلينا ويسأل، كما قلت: "دعونا نبرم اتفاقية عدم اعتداء، دعونا نتفق، ليس لدينا أي مشاكل".