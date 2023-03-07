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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230307/لوكاشينكو-إحباط-عملية-دبرتها-كييف-لتخريب-طائرة-إيه-50-الروسية-في-مينسك-1074423010.html
لوكاشينكو: إحباط عملية دبرتها كييف لتخريب طائرة "إيه-50" الروسية في مينسك
لوكاشينكو: إحباط عملية دبرتها كييف لتخريب طائرة "إيه-50" الروسية في مينسك
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أن شخصًا روسيًا جندته كييف، متورط في محاولة لتخريب طائرة روسية من طراز "إيه-50" متمركزة في مطار... 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T11:40+0000
2023-03-07T11:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
ألكسندر لوكاشينكو
أخبار بيلاروسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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مينسك -سبوتنيك. ونقلت وكالة "بيلتا" عن لوكاشينكو، قوله بأن ممثلي إدارة أمن الدولة الأوكراني قاموا بإعداد المخرب، باستخدام أعلى التقنيات: "ما رأيناه أثناء تنفيذ العملية في بيلاروس كان حقا شيئاً لا يصدق. تم استخدام أعلى التقنيات. لقد تدرب على كل هذا لأكثر من شهر. بعد التحضير، تم توجيهه إلى أراضينا".كما يرى لوكاشينكو أن فلاديمير زيلينسكي كان على علم بإعداد التخريب في الجمهورية، لأن مثل هذه العمليات، وفق لوكاشينكو، لا يتم تنفيذها دون موافقة القيادة.وفقًا للرئيس البيلاروسي، فإن زيلينسكي شخص سيئ، لأنه يدور حول بيلاروسيا، ويرسل الناس إلينا ويسأل، كما قلت: "دعونا نبرم اتفاقية عدم اعتداء، دعونا نتفق، ليس لدينا أي مشاكل".
https://sputnikarabic.ae/20230301/بيلاروس-تعلن-عن-اعتماد-مفهوم-أمن-المعلومات-لدولة-الاتحاد-مع-روسيا-1074169156.html
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العالم, ألكسندر لوكاشينكو, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
العالم, ألكسندر لوكاشينكو, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

لوكاشينكو: إحباط عملية دبرتها كييف لتخريب طائرة "إيه-50" الروسية في مينسك

11:40 GMT 07.03.2023 (تم التحديث: 11:46 GMT 07.03.2023)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورلرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو
لرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أن شخصًا روسيًا جندته كييف، متورط في محاولة لتخريب طائرة روسية من طراز "إيه-50" متمركزة في مطار بالقرب من مينسك.
مينسك -سبوتنيك. ونقلت وكالة "بيلتا" عن لوكاشينكو، قوله بأن ممثلي إدارة أمن الدولة الأوكراني قاموا بإعداد المخرب، باستخدام أعلى التقنيات: "ما رأيناه أثناء تنفيذ العملية في بيلاروس كان حقا شيئاً لا يصدق. تم استخدام أعلى التقنيات. لقد تدرب على كل هذا لأكثر من شهر. بعد التحضير، تم توجيهه إلى أراضينا".

وأشار لوكاشينكو إلى أن هذا الشخص كان يعيش في شبه جزيرة القرم ولديه أيضا جواز سفر أوكراني.

كما يرى لوكاشينكو أن فلاديمير زيلينسكي كان على علم بإعداد التخريب في الجمهورية، لأن مثل هذه العمليات، وفق لوكاشينكو، لا يتم تنفيذها دون موافقة القيادة.

"هناك استنتاج واحد فقط. اعتقدت بطريقة ما أن أوكرانيا بحاجة إلى السلام، وأن زيلينسكي يهتم بشعبه. الرئيس زيلينسكي –ببساطة شخص سيئ... لا يتم تنفيذ مثل هذه العمليات دون موافقة رئيس الدولة والقائد العام. أنا أقول لكم هذا بصفتي رئيسا".

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وفقًا للرئيس البيلاروسي، فإن زيلينسكي شخص سيئ، لأنه يدور حول بيلاروسيا، ويرسل الناس إلينا ويسأل، كما قلت: "دعونا نبرم اتفاقية عدم اعتداء، دعونا نتفق، ليس لدينا أي مشاكل".
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