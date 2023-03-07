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https://sputnikarabic.ae/20230307/لويد-أوستن-القوات-الأمريكية-جاهزة-للبقاء-في-العراق-بناء-على-دعوتها-1074425738.html
لويد أوستن: القوات الأمريكية "جاهزة للبقاء" في العراق بناء على دعوتها
لويد أوستن: القوات الأمريكية "جاهزة للبقاء" في العراق بناء على دعوتها
قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في العراق، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأمريكية "مستعدة للبقاء" في البلاد، بدعوة من بغداد، في دور غير قتالي ضد تنظيم... 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T12:38+0000
2023-03-07T12:38+0000
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وأضاف أوستن، موضحًا: "هذه القوات تعمل في تقديم المشورة غير القتالية والمساعدة، وتمكين دور لدعم الحرب التي يقودها العراق ضد الإرهاب"، وفقا لوكالة "فرانس برس".وتابع: "هذه مهمة حاسمة، ونحن فخورون بدعم شركائنا العراقيين، لكن يجب أن نكون قادرين على العمل بأمان لمواصلة هذا العمل الحيوي".وكان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، وصل، صباح اليوم الثلاثاء، إلى العراق في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.وقال أوستن، عبر حسابه على "تويتر"، إن "هدف زيارته لبغداد هي إعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق"، مؤكدًا أن أمريكا "تتحرك نحو عراق أكثر أمنا واستقرارا وسيادة".وتأتي هذه الزيارة ضمن الجولة التي يقوم بها أوستن في الشرق الأوسط.وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون، الخميس الماضي، أن وزيرها، لويد أوستن، سيقوم بجولة في الشرق الأوسط، لإجراء محادثات مع قادة الأردن ومصر وإسرائيل.كما تأتي زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى بغداد، اليوم الثلاثاء، قبل الذكرى الـ20 للغزو الأمريكي للعراق في يوم 20 مارس/ آذار الجاري، والذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين العراقيين، مما أدى إلى عدم الاستقرار في البلاد، والذي مهّد الطريق في النهاية لصعود تنظيم "داعش" بعد انسحاب الولايات المتحدة في عام 2011.
https://sputnikarabic.ae/20230307/ناطق-الحكومة-العراقية-لـسبوتنيك-زيارة-وزير-الدفاع-الأمريكي-لبغداد-رسمية-وتمت-بموافقتنا-1074423555.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي

لويد أوستن: القوات الأمريكية "جاهزة للبقاء" في العراق بناء على دعوتها

12:38 GMT 07.03.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في العراق، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأمريكية "مستعدة للبقاء" في البلاد، بدعوة من بغداد، في دور غير قتالي ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة).
وأضاف أوستن، موضحًا: "هذه القوات تعمل في تقديم المشورة غير القتالية والمساعدة، وتمكين دور لدعم الحرب التي يقودها العراق ضد الإرهاب"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وتابع: "هذه مهمة حاسمة، ونحن فخورون بدعم شركائنا العراقيين، لكن يجب أن نكون قادرين على العمل بأمان لمواصلة هذا العمل الحيوي".
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
متحدث الحكومة العراقية لـ"سبوتنيك": زيارة وزير الدفاع الأمريكي لبغداد رسمية وتمت بموافقتنا
11:52 GMT
وكان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، وصل، صباح اليوم الثلاثاء، إلى العراق في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.
وقال أوستن، عبر حسابه على "تويتر"، إن "هدف زيارته لبغداد هي إعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق"، مؤكدًا أن أمريكا "تتحرك نحو عراق أكثر أمنا واستقرارا وسيادة".
وتأتي هذه الزيارة ضمن الجولة التي يقوم بها أوستن في الشرق الأوسط.
وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون، الخميس الماضي، أن وزيرها، لويد أوستن، سيقوم بجولة في الشرق الأوسط، لإجراء محادثات مع قادة الأردن ومصر وإسرائيل.
كما تأتي زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى بغداد، اليوم الثلاثاء، قبل الذكرى الـ20 للغزو الأمريكي للعراق في يوم 20 مارس/ آذار الجاري، والذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين العراقيين، مما أدى إلى عدم الاستقرار في البلاد، والذي مهّد الطريق في النهاية لصعود تنظيم "داعش" بعد انسحاب الولايات المتحدة في عام 2011.
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