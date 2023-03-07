https://sputnikarabic.ae/20230307/متحدث-الأونروا-يكشف-لـ-سبوتنيك-تفاصيل-لقاء-لازاريني-بشكري-وخطابه-في-الجامعة-العربية-1074454301.html

متحدث الأونروا يكشف لـ "سبوتنيك" تفاصيل لقاء لازاريني بشكري وخطابه في الجامعة العربية

متحدث الأونروا يكشف لـ "سبوتنيك" تفاصيل لقاء لازاريني بشكري وخطابه في الجامعة العربية

قال عدنان أبو حسنة، الناطق الإعلامي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن زيارة فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة إلى القاهرة، تأتي في... 07.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-07T17:41+0000

2023-03-07T17:41+0000

2023-03-07T17:41+0000

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وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن النقاشات التي جمعت لازاريني مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، تناولت الوضع المالي للأونروا وضرورة تجديد التفويض، والعقبات التي تواجهها، والتحديات الخطيرة على المستوى السياسي والمالي، مشددًا على أهمية اللقاء باعتبار أن شكري من الشخصيات المهمة، ودائمًا ما يقدم النصائح للأونروا في تحركاتها.وقال إن المفوض العام للوكالة سيلقي خطابًا في جامعة الدول العربية سيتناول الأزمات التي تواجه الأونروا، ويناشد من خلاله الدول العربية على تقديم الدعم المطلوب، والتعهدات التي سبق وأن أطلقتها، لا سيما في ظل تراجع الدعم العربي للوكالة بنسبة 90%.وأوضح أن الدول العربية قدمت 200 مليون دولار للأونروا في عام 2018، وتحديدًا بعد تجميد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدات التي تقدمها واشنطن، بيد أن الدعم العربي في الوقت الراهن لم يتخط 20 مليون دولار.وأكد أبو حسنة أن الوكالة تقدر جيدًا الأوضاع المالية الصعبة والخطيرة التي يمر بها العالم، تهدد كيانات ومؤسسات كبيرة، كما تعرض الكثير من الدول إلى ضغوط هائلة، إلا أن الأونروا تقدم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين حول العالم، وتشكل عامل استقرار إقليمي مهم في المنطقة.وأشاد متحدث الأونروا بالدور المصري الهام في دعم الوكالة، وكلمتها المسموعة في المحافل الدولية نظرًا للدور الإقليمي المهم الذي تقوم به، مؤكدًا أنهم يعتمدون في تحركاتهم على التنسيق مع القاهرة في هذا الإطار، وفي كيفية التوجه إلى مختلف الجهات العربية والأجنبية.وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، خلال استقباله فيليب لازاريني المُفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على مواصلة مصر دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في ضوء الدور المهم، الذي تضطلع به لتقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين، مما يسهم بدوره في تعزيز جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن الوزير شكري أشار إلى استمرار مصر في حث الدول المانحة بمختلف الأطر الدولية على توفير الدعم المالي اللازم للوكالة، اتساقاً مع الجهود المصرية الهادفة لدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف عنه، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.بدوره، أكد المفوض العام حرص الأونروا على التنسيق الوثيق والتشاور الدائم مع مصر، مبرزا أهمية الدور المصري الداعم لأنشطة الوكالة والمساند لحشد الدعم الدولي لها في هذه المرحلة، التي تشهد خلالها الأونروا تحديات كبيرة تحول دون تمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين والدول المستضيفة لهم.ومن المنتظر أن يُلقي المفوض العام للأونروا خطاب قصير أمام اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، والذي يُعقد غداً الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.هذا وأطلقت وكالة الأونروا نداء عاجلا لجمع 16.2 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية واحتياجات التعافي المبكر للاجئي فلسطين الذين تضرروا جراء زلزال تركيا وسوريا.

https://sputnikarabic.ae/20230306/الأونروا-تطلق-نداء-عاجلا-لجمع-16-مليون-دولار-من-أجل-لاجئي-فلسطين-المتضررين-جراء-زلزال-تركيا-وسوريا-1074404201.html

https://sputnikarabic.ae/20230209/الأونروا-لـ-سبوتنيك-57-ألف-لاجئ-فلسطيني-تضرروا-من-زلزال-سوريا-وبحاجة-إلى-27-مليون-دولار--1073325769.html

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