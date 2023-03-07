https://sputnikarabic.ae/20230307/مجلة-علمية-تكشف-تبني-حوت-أوركا-السفاح-لعجل-طيار-صغير-فيديو--1074432560.html

مجلة علمية تكشف تبني حوت "أوركا" السفاح لعجل "طيار" صغير... فيديو

مجلة علمية تكشف تبني حوت "أوركا" السفاح لعجل "طيار" صغير... فيديو

سجل باحثون ظاهرة غريبة جدا وثّقت لأول مرة بشكل علمي بعد دراسة استمرت لسنوات، حيث قام حوت أوركا قاتل بتبني عجل حوت صغير من نوع آخر، وبقيت أسباب هذا التبني... 07.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-07T13:55+0000

2023-03-07T13:55+0000

2023-03-07T13:55+0000

مجتمع

علوم

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وأصيب الباحثون بحيرة كبيرة عندما سجلوا في عام 2021، ظاهرة غريبة خلال مشاهدة الحوتين على متن قارب في أيسلندا، عندما رأوا أنثى أوركا تسبح بجانب عجل غير عادي.ولم يسجل الباحثون وجود بقع بيضاء حول عيني العجل الصغير كصنف حيتان الأوركا التي تمتلك هذه الميزة، حيث أكد الباحثون أنهما من نوعين مختلفين تماما.وأبلغت مروشوك الطاقم أنه ليس عجلا من الأوركا، وبعد التشاور مع باحثين آخرين، أكدوا أنهم رأوا عجلا لحوت طيار طويل الزعانف (Globicephala melas).نشرت الباحثة وزملاؤها النتائج التي توصلوا إليها بدراستهم في 17 فبراير/ شباط، في المجلة الكندية لعلم الحيوان، مشيرين إلى أنها قد تكون "أول حالة موثقة لأنثى حوت أوركا تعتني بنسل نوع آخر".وعلى الرغم من ذلك، كان العجل في حالة سيئة، ومن غير المحتمل أن تطعمه حوت الأوركا التي لم يكن لديها أي عجول في السنوات التسع التي درسها الباحثون، "ربما لأنها كانت كبيرة في السن وربما لم تكن تنتج الحليب". لكن عندما شوهدت مرة أخرى في عام 2022، لم يكن العجل معها، حيث رجح الباحثون أن العجل قد مات.وشكك باحثون آخرون بهذه النتائج، بحسب مجلة " Live Science" العلمية، حيث اعتبروا أن هذه النظريات "مبالغ فيها"، مؤكدين عدم كفاية الأدلة لاعتماد هذه الحالة، "قد يكون هذا مجرد فضول من جانب أنثى الحوت القاتل بعد أن عثرت على عجل حوت طيار مفقود أو مهجور".

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