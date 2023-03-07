https://sputnikarabic.ae/20230307/مجلة-مشكلات-تشالنجر-2-البريطانية-الموردة-إلى-أوكرانيا-تعاكس-الضجة-التي-أحاطت-بها-1074412501.html

مجلة: مشكلات "تشالنجر 2" البريطانية الموردة إلى أوكرانيا تعاكس "الضجة التي أحيطت بها"

مجلة: مشكلات "تشالنجر 2" البريطانية الموردة إلى أوكرانيا تعاكس "الضجة التي أحيطت بها"

نشرت مجلة متخصصة بالسلاح والعتاد العسكري مقالا تحدثت فيه عن بعض مواصفات دبابة "تشالنجر 2"، التي تعمل بريطانيا على توريدها إلى نظام كييف. 07.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-07T08:52+0000

2023-03-07T08:52+0000

2023-03-07T08:58+0000

رصد عسكري

العالم

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وبحسب المقال المنشور في مجلة "ميلتاري واتش" المختصة بالشأن العسكري، فقد قرر الناتو توريد دبابات "تشالنجر 2" إلى أوكرانيا ضمن ما وصفها بـ"حزمة مساعدات"، حيث يتوقع أن تصل أولى الدفعات في منتصف أبريل/ نيسان المقبل في الوقت الذي يتم فيه تدريب الجنود الأوكرانيين على تشغيلها وصيانتها في بريطانيا.وشكك المقال من ملائمة الدبابة للظروف الأوكرانية على الرغم من أن برجها أثقل بكثير من فئات الدبابات الأخرى.ونوه المقال إلى أن بعض ميزات هذه الدبابة تحد من فائدتها على الجبهة الأوكرانية، على سبيل المثال هي الفئة الوحيدة من الدبابات التي تم إنتاجها منذ عقود والتي لا تزال تستخدم مسدس البنادق، حيث كان الاتحاد السوفيتي هو الرائد بالانتقال من مسدسات البنادق إلى البنادق الملساء في أوائل الستينات، تبعته ألمانيا وأمريكا بعد 20 عامًا. ونتيجة لذلك ستكون دبابة "تشالنجر 2" هي الدبابة الوحيدة في المعارك الدائرة في أوكرانيا من دون مسدس أملس.ونوه المقال إلى أن نوعية الذخائر التي تستخدمها الدبابة البريطانية لا تتوافق مع الدبابات الغربية الأخرى، الأمر الذي اعتبرته "أمرا خطيرا بشكل خاص لأن بريطانيا لم تعد تنتج ذخيرة لهذا النوع من المدافع ولم تعد تصنعه أي دولة في العالم، ما يعني أن الاستخدام المكثف لفئة الدبابات على الخطوط الأمامية يمكن أن يجعل نفاذ ذخيرتها (أسهمها جافة)"، في كناية مجازية عن مدافعها.وبعيدًا عن الأسلحة، فقد زودت "تشالنجر 2" بالجيل الأول من أجهزة التصوير الحرارية، وهي قديمة جدا، "إلا أنها الأكثر افتقارا بالمقارنة مع ما هو متوفر لدى الدبابات الروسية التي تمت ترقيتها من الحقبة السوفيتية إلى اليوم".وتفتقر الدبابة البريطانية لمنظار حراري خاص بقائد الدبابة، وبالنظر إلى الحماية، على الرغم من وجود برج درع جيد جدًا، فإن هيكل "تشالنجر 2" يستخدم بشكل ملحوظ درعًا فولاذيا بسيطا دون مواد مركبة أو دروع تفاعلية متفجرة، وهذا يعني أن "الضربة الواحدة يمكن أن تسبب تفجيرات كارثية".ويثير تعقيد "تشالنجر "2 واحتياجات الصيانة العالية أيضًا أسئلة بخصوص مدى قدرة أوكرانيا على الاستمرار في تشغيلها.واختتم المقال موضحا أنه على الرغم من تمتع الدبابة البريطانية بنقطة قوة متمثلة بدرع برجها الثقيل، ومع ذلك، يمكن أن تؤدي عيوبها إلى تأثير مخيب في ساحة المعركة عند الأخذ بالاعتبار الضجة التي أحاطت بالتسليم المعلن ومدى سخونة انتقالها إلى المقدمة.

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