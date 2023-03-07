https://sputnikarabic.ae/20230307/مدير-الطيران-السوري-لـسبوتيك-30-شحنة-إغاثية-كانت-تهبط-بمطار-حلب-قبل-العدوان-الإسرائيلي-1074433773.html
مدير الطيران السوري لـ"سبوتنيك": 30 شحنة إغاثية كانت تهبط بمطار حلب قبل العدوان الإسرائيلي
مدير الطيران السوري لـ"سبوتنيك": 30 شحنة إغاثية كانت تهبط بمطار حلب قبل العدوان الإسرائيلي
كشف مدير عام الطيران المدني في سوريا، باسم منصور، أن استهداف مهبط مطار حلب الدولي من قبل "العدوان الاسرائيلي أجبر سلطات الطيران السورية على تحويل نحو 30 رحلة... 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T14:02+0000
2023-03-07T14:02+0000
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وأضاف مدير الطيران المدني السوري أن "العدوان الإسرائيلي على المطار المدني أدى لخروجه عن الخدمة"، معتبرا استهدافه "عملية إجرامية لأنه مطار مدني يعمل على مساعدة المدنيين، وهو غير مخصص للأعمال العسكرية".ولفت منصور إلى أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا لاتفاقية شيكاغو الموقعة عام 1974 التي تنص على تجريم استهداف المطارات المدنية، والتي وقعت عليها الدول الأعضاء ومنها سوريا، كما وقعت على هذه الاتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الكيان الإسرائيلي.و أشار المنصور، إلى أنه تم تشكيل لجنة من أجل تقييم الأضرار، مؤكدا أن الورشات والشركات الوطنية باشرت بالعمل على إصلاح الأضرار.وتوقع مدير الطيران المدني السوري أن يتم إعادة المطار إلى الخدمة خلال أسبوع من الآن.وكانت مؤسسة الطيران المدني السوري قد دعت سابقاً المسافرين لترتيب أمور سفرهم ونقلهم، ومواعيد رحلاتهم مع شركات الطيران ومكاتبها المعنية.وتعرض مطار حلب الدولي فجر اليوم الثلاثاء، لعدوان إسرائيلي أدى إلى خروجه عن الخدمة وفق ما أعلنت وزارة النقل السورية.
https://sputnikarabic.ae/20230307/سبوتنيك-تسلم-مساعدات-طبية-لمستشفى-الأطفال-في-اللاذقية-1074433562.html
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أخبار سوريا اليوم, زلزال, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, زلزال, تقارير سبوتنيك
مدير الطيران السوري لـ"سبوتنيك": 30 شحنة إغاثية كانت تهبط بمطار حلب قبل العدوان الإسرائيلي
14:02 GMT 07.03.2023 (تم التحديث: 14:10 GMT 07.03.2023) تابعنا عبر
كشف مدير عام الطيران المدني في سوريا، باسم منصور، أن استهداف مهبط مطار حلب الدولي من قبل "العدوان الاسرائيلي أجبر سلطات الطيران السورية على تحويل نحو 30 رحلة مساعدات إغاثية كانت تهبط في المطار يوميا، إلى مطارات أخرى"، مؤكدا ان العمل جار لإعادته إلى الخدمة خلال أسبوع.
وأضاف مدير الطيران المدني السوري أن "العدوان الإسرائيلي على المطار المدني أدى لخروجه عن الخدمة"، معتبرا استهدافه "عملية إجرامية لأنه مطار مدني يعمل على مساعدة المدنيين، وهو غير مخصص للأعمال العسكرية".
ولفت منصور إلى أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا لاتفاقية شيكاغو الموقعة عام 1974 التي تنص على تجريم استهداف المطارات المدنية، والتي وقعت عليها الدول الأعضاء ومنها سوريا، كما وقعت على هذه الاتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الكيان الإسرائيلي.
وأوضح مدير الطيران المدني السوري في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن المطار كان يستقبل حوالي 30 رحلة جوية يومياً من الدول العربية والأجنبية التي ترسل مساعدات إنسانية للمتضررين جراء الزلازل الذي ضرب سوريا وإعلان حلب إحدى المناطق المنكوبة.
و أشار المنصور، إلى أنه تم تشكيل لجنة من أجل تقييم الأضرار، مؤكدا أن الورشات والشركات الوطنية باشرت بالعمل على إصلاح الأضرار.
وتوقع مدير الطيران المدني السوري أن يتم إعادة المطار إلى الخدمة خلال أسبوع من الآن.
وعن مصير الرحلات التي كانت مبرمجة للهبوط والإقلاع من وإلى مطار حلب، قال منصور: المؤسسة قررت تحويلها إلى مطاري دمشق واللاذقية فيما يخص طائرات المساعدات الإغاثية، بينما تم تحويل رحلات السفر إلى مطار دمشق.
وكانت مؤسسة الطيران المدني السوري قد دعت سابقاً المسافرين لترتيب أمور سفرهم ونقلهم، ومواعيد رحلاتهم مع شركات الطيران ومكاتبها المعنية.
وتعرض مطار حلب الدولي فجر اليوم الثلاثاء، لعدوان إسرائيلي أدى إلى خروجه عن الخدمة وفق ما أعلنت وزارة النقل السورية.