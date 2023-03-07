https://sputnikarabic.ae/20230307/مركز-المصالحة-أربع-طائرات-حربية-إسرائيلية-تقصف-مطار-حلب-من-البحر-الأبيض-المتوسط-1074456201.html
مركز المصالحة: أربع طائرات حربية إسرائيلية تقصف مطار حلب من البحر الأبيض المتوسط
مركز المصالحة: أربع طائرات حربية إسرائيلية تقصف مطار حلب من البحر الأبيض المتوسط
أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن أربع مقاتلات من طراز "إف-16" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، شنت من البحر الأبيض المتوسط هجوما... 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T19:40+0000
2023-03-07T19:40+0000
2023-03-07T19:40+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
مركز المصالحة
قصف
إسرائيل
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وقال العميد البحري أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي، في إفادة صحفية، اليوم الثلاثاء: "في 7 آذار/مارس، من الساعة 02:02 إلى 02:13، شنت أربع مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف-16" التكتيكي من شرق البحر الأبيض المتوسط هجوما صاروخيا على مطار النيرب الدولي في مدينة حلب".وأضاف أن المدرج والرادار تضررا.وقال غورينوف "تم تعليق تشغيل المطار مؤقتا، ما تسبب في عدم تسليم شحنات إنسانية من دول أجنبية".هذا وأكدت وزارة الخارجية السورية أن العدوان الإسرائيلي، واستهدافه مطار حلب الدولي يعكس أبشع صور الهمجية واللاإنسانية لهذا الكيان، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة العدوان.وقالت الخارجية في بيان نشرته عبر حسابها على "تويتر": "إن العدوان الإجرامي الذي ارتكبه الكيان الإسرائيلي فجر اليوم، واستهدف خلاله مطار حلب الدولي ما تسبب في خروجه عن الخدمة، يعد جريمة مزدوجة كونه من جهة استهدف مطاراً مدنياً، ومن جهة أخرى استهدف إحدى القنوات الأساسية لوصول المساعدات الإنسانية من داخل وخارج سورية إلى ضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب المنطقة بتاريخ السادس من شباط الماضي".وأضافت "هذا العدوان يعكس من جديد أبشع صور الهمجية واللاإنسانية للكيان الإسرائيلي، وممارسته لأشد وأفظع الانتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي".
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, مركز المصالحة, قصف, إسرائيل
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, مركز المصالحة, قصف, إسرائيل
مركز المصالحة: أربع طائرات حربية إسرائيلية تقصف مطار حلب من البحر الأبيض المتوسط
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أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن أربع مقاتلات من طراز "إف-16" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، شنت من البحر الأبيض المتوسط هجوما صاروخيا على المطار الدولي لمدينة حلب شمالي سوريا.
وقال العميد البحري أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي، في إفادة صحفية، اليوم الثلاثاء: "في 7 آذار/مارس، من الساعة 02:02 إلى 02:13، شنت أربع مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف-16" التكتيكي من شرق البحر الأبيض المتوسط هجوما صاروخيا على مطار النيرب الدولي في مدينة حلب".
وأضاف أن المدرج والرادار تضررا.
وقال غورينوف "تم تعليق تشغيل المطار مؤقتا، ما تسبب في عدم تسليم شحنات إنسانية من دول أجنبية".
هذا وأكدت وزارة الخارجية السورية أن العدوان الإسرائيلي، واستهدافه مطار حلب الدولي يعكس أبشع صور الهمجية واللاإنسانية لهذا الكيان، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة العدوان.
وقالت الخارجية في بيان نشرته عبر حسابها على "تويتر": "إن العدوان الإجرامي الذي ارتكبه الكيان الإسرائيلي فجر اليوم، واستهدف خلاله مطار حلب الدولي ما تسبب في خروجه عن الخدمة، يعد جريمة مزدوجة كونه من جهة استهدف مطاراً مدنياً، ومن جهة أخرى استهدف إحدى القنوات الأساسية لوصول المساعدات الإنسانية من داخل وخارج سورية إلى ضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب المنطقة بتاريخ السادس من شباط الماضي".
وأضافت "هذا العدوان يعكس من جديد أبشع صور الهمجية واللاإنسانية للكيان الإسرائيلي، وممارسته لأشد وأفظع الانتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي".