https://sputnikarabic.ae/20230307/مسؤولة-أمريكية-تنفي-وجود-اتفاقيات-دفاعية-جديدة-مع-الأردن-1074419200.html
مسؤولة أمريكية تنفي وجود اتفاقيات دفاعية جديدة مع الأردن
مسؤولة أمريكية تنفي وجود اتفاقيات دفاعية جديدة مع الأردن
نفت نائبة وزير الدفاع الأمريكي للشرق الأوسط، دانا سترول، وجود اتفاقيات دفاعية جديدة بين بلادها وبين المملكة الأردنية. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T09:52+0000
2023-03-07T09:52+0000
2023-03-07T11:08+0000
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ووفق حوار لها مع موقع "المملكة"، اعتبرت سترول أن "تطوير وتحديث القوات المسلحة الأردنية، مفيد لكل الإقليم، مؤكدة على الأهمية الاستراتيجية والتاريخية للشراكة مع الأردن".وأوضحت سترول التي تزور الأردن ضمن الوفد المصاحب لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، عدم وجود أي اتفاقيات دفاعية جديدة بين الولايات المتحدة والأردن.وتحدثت المسؤولة الأمريكية عن مذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعتها الولايات المتحدة مع المملكة، والتي بموجبها تقدم واشنطن لعمان نحو 10.15 مليارات دولار على مدار 7 سنوات.وقالت: "الشيء الأهم الذي تستطيع الولايات المتحدة فعله مع الأخذ بعين الاعتبار مذكرة التفاهم الأطول مع الحكومة الأردنية هو التفكير سويا في كيفية الاستفادة من المعونات والالتزام الاستراتيجي لتعزيز القدرات والاحترافية وتطوير وتحديث القوات المسلحة الأردنية".يشار إلى أن الكونغرس الأمريكي، كان قد وافق العام الماضي على تخصيص 1.65 مليار دولار كمنحة للأردن، ضمن موازنة الولايات المتحدة للعام 2022، والتي تشمل 425 مليون دولار كمساعدات عسكرية.طالع أيضا: الأردن يتلقى 600 مليون دولار منحة نقدية من الولايات المتحدة لدعم اقتصاده
https://sputnikarabic.ae/20220506/ملك-الأردن-يلتقي-قادة-عسكريين-أمريكيين-في-زيارة-عمل-للولايات-المتحدة-1061935603.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الكونغرس الأمريكي
أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الكونغرس الأمريكي
مسؤولة أمريكية تنفي وجود اتفاقيات دفاعية جديدة مع الأردن
09:52 GMT 07.03.2023 (تم التحديث: 11:08 GMT 07.03.2023) تابعنا عبر
نفت نائبة وزير الدفاع الأمريكي للشرق الأوسط، دانا سترول، وجود اتفاقيات دفاعية جديدة بين بلادها وبين المملكة الأردنية.
ووفق حوار لها
مع موقع "المملكة"، اعتبرت سترول أن "تطوير وتحديث القوات المسلحة الأردنية، مفيد لكل الإقليم، مؤكدة على الأهمية الاستراتيجية والتاريخية للشراكة مع الأردن".
وأوضحت سترول التي تزور الأردن ضمن الوفد المصاحب لوزير
الدفاع الأمريكي لويد أوستن، عدم وجود أي اتفاقيات دفاعية جديدة بين الولايات المتحدة والأردن.
وتحدثت المسؤولة الأمريكية عن مذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعتها الولايات المتحدة مع المملكة، والتي بموجبها تقدم واشنطن لعمان نحو 10.15 مليارات دولار على مدار 7 سنوات.
واعتبرت سترول أن هذه المذكرة هي "أكبر التزام أمريكي كمعونات للأردن"، لافتة إلى أنها "تعكس الأهمية الاستراتيجية والتاريخية التي تراها الولايات المتحدة في الشراكة مع الأردن".
وقالت: "الشيء الأهم الذي تستطيع الولايات المتحدة فعله مع الأخذ بعين الاعتبار مذكرة التفاهم الأطول مع الحكومة الأردنية هو التفكير سويا في كيفية الاستفادة من المعونات والالتزام الاستراتيجي لتعزيز القدرات والاحترافية وتطوير وتحديث القوات المسلحة الأردنية".
يشار إلى أن
الكونغرس الأمريكي، كان قد وافق العام الماضي على تخصيص 1.65 مليار دولار كمنحة للأردن، ضمن موازنة الولايات المتحدة للعام 2022، والتي تشمل 425 مليون دولار كمساعدات عسكرية.