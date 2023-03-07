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مسؤولة أمريكية: واشنطن ملتزمة بهزيمة "داعش"
مسؤولة أمريكية: واشنطن ملتزمة بهزيمة "داعش"
أكدت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول، أن بلادها ملتزمة بهزيمة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة). 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T11:01+0000
2023-03-07T11:01+0000
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ووفق تصريحات لموقع "المملكة" الأردني، أوضحت المسؤولة الأمريكية أن التنظيم "لا يحتفظ بأي أراض لكنه يسعى إلى إعادة تشكيل صفوفه واستعادة أراض في سوريا والعراق".وفيما وصفت سترول "داعش" بأنه "الجيش الإرهابي الأسوأ الذي شهده العالم"، أكدت على أن "الولايات المتحدة ملتزمة بهزيمته".وقالت: "القوات الأمريكية تقوم بمهمتها ضد تنظيم داعش، الإرهابي بدعوة من الحكومة العراقية، ويتواجد شمال شرقي سوريا 900 جندي أمريكي يعملون مع الشركاء المحليين لفرض الضغط على داعش".يشار إلى أن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي قد اعتبر "نشر القوات الأمريكية في سوريا منذ ما يقرب من ثمانية أعوام لمحاربة التنظيم لا يزال يستحق المخاطرة".طالع أيضا: خبير عسكري: "الولايات المتحدة تلجأ إلى داعش في الحرب الأوكرانية"
https://sputnikarabic.ae/20230120/موسكو-هناك-أدلة-على-أن-الولايات-المتحدة-ترعى-داعش-سرا-1072502301.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, تنظيم داعش الإرهابي, أخبار سوريا اليوم, أخبار العراق اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, تنظيم داعش الإرهابي, أخبار سوريا اليوم, أخبار العراق اليوم

مسؤولة أمريكية: واشنطن ملتزمة بهزيمة "داعش"

11:01 GMT 07.03.2023
© Sputnik . Farouk Mudhiداعش يهاجم مواقع للجيش السوري ويختطف رعاة أغنام في البادية السورية
داعش يهاجم مواقع للجيش السوري ويختطف رعاة أغنام في البادية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
© Sputnik . Farouk Mudhi
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أكدت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول، أن بلادها ملتزمة بهزيمة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة).
ووفق تصريحات لموقع "المملكة" الأردني، أوضحت المسؤولة الأمريكية أن التنظيم "لا يحتفظ بأي أراض لكنه يسعى إلى إعادة تشكيل صفوفه واستعادة أراض في سوريا والعراق".
المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان، مدير القسم الأسيوي الثاني في وزارة الخارجية، زامير كابولوف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
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20 يناير, 09:12 GMT
وفيما وصفت سترول "داعش" بأنه "الجيش الإرهابي الأسوأ الذي شهده العالم"، أكدت على أن "الولايات المتحدة ملتزمة بهزيمته".
وقالت: "القوات الأمريكية تقوم بمهمتها ضد تنظيم داعش، الإرهابي بدعوة من الحكومة العراقية، ويتواجد شمال شرقي سوريا 900 جندي أمريكي يعملون مع الشركاء المحليين لفرض الضغط على داعش".

ووصفت المسؤولة الأمريكية ما تفعله بلادها في سوريا والعراق بأنها "نجاحات محققة مع شركاء الولايات المتحدة وتحرير أراض سورية وعراقية من داعش"، على حد تعبيرها.

يشار إلى أن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي قد اعتبر "نشر القوات الأمريكية في سوريا منذ ما يقرب من ثمانية أعوام لمحاربة التنظيم لا يزال يستحق المخاطرة".
طالع أيضا: خبير عسكري: "الولايات المتحدة تلجأ إلى داعش في الحرب الأوكرانية"
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