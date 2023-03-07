https://sputnikarabic.ae/20230307/مساعدة-رئيس-الوزراء-اليابان-ستختفي-إذا-لم-تتخذ-إجراءات-بشأن-المواليد-1074411251.html

مساعدة رئيس الوزراء: اليابان "ستختفي" إذا لم تتخذ إجراءات بشأن المواليد

مساعدة رئيس الوزراء: اليابان "ستختفي" إذا لم تتخذ إجراءات بشأن المواليد

ستختفي اليابان عن الوجود إذا لم تستطع إبطاء الانخفاض في معدل المواليد الذي يهدد بتدمير شبكة الأمان الاجتماعي والاقتصاد، وفقًا لمساعدة رئيس الوزراء فوميو... 07.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-07T08:29+0000

2023-03-07T08:29+0000

2023-03-07T08:29+0000

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قالت ماساكو موري في مقابلة في طوكيو بعد أن أعلنت اليابان في 28 فبراير/ شباط أن عدد الأطفال المولودين في العام الماضي قد تراجع إلى مستوى قياسي منخفض: "إذا استمرينا على هذا المنوال، فستختفي البلاد"، وفق صحيفة "إندبندنت".وأضافت: "الأشخاص الذين سيكونون على قيد الحياة خلال عملية الاختفاء هم من سيواجهون ضرراً جسيماً. لا أتخيل حجم المأساة التي سيواجهها هؤلاء الأطفال".في العام الماضي، توفي حوالي ضعف عدد الذين ولدوا في اليابان، مع أقل من 800 ألف ولادة ونحو 1.58 مليون حالة وفاة.وتعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الذي شعر بالذعر بمضاعفة الإنفاق على الأطفال والأسر في محاولة للسيطرة على الانزلاق، الذي يتقدم بوتيرة أسرع مما كان متوقعا.انخفض عدد السكان إلى 124.6 مليون من ذروة وصلت إلى أكثر من 128 مليونًا بقليل في عام 2008، وتتزايد وتيرة الانخفاض.وفي الوقت نفسه، يشهد اليابان ارتفاعا في نسبة الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاما فأكثر إلى أكثر من 29% العام الماضي من إجمالي عدد السكان. في حين أن معدل الخصوبة في كوريا الجنوبية أقل، يتقلص عدد سكان اليابان بشكل أسرع.وقالت موري، المشرعة والوزيرة السابقة التي تقدم المشورة لكيشيدا بشأن مشكلة المواليد وقضايا مجتمع الميم: "إنه لا ينخفض تدريجيًا، إنه يتجه نحو الأسفل (..) الانحدار يعني أن الأطفال الذين يولدون الآن سيتم إلقاؤهم في مجتمع يتشوه ويتقلص ويفقد قدرته على العمل".وأضافت أنه "إذا لم يتم فعل أي شيء، فإن نظام الضمان الاجتماعي سينهار، وستنخفض القوة الصناعية والاقتصادية ولن يكون هناك ما يكفي من المجندين لقوات الدفاع عن النفس لحماية البلاد".وتابعت: "في حين أن عكس الانحدار الآن سيكون صعبًا للغاية بسبب انخفاض عدد النساء في سن الإنجاب، يجب على الحكومة أن تفعل كل ما في وسعها لإبطاء هذا الانهيار والمساعدة في تخفيف الضرر".لم يعلن كيشيدا بعد عن محتوى حزمة الإنفاق الجديدة الخاصة به، لكنه قال إنها ستكون "على بُعد مختلف" عن السياسات السابقة. حتى الآن ذكر زيادة علاوات الأطفال وتحسين توفير رعاية الأطفال وتغيير أساليب العمل.لكن النقاد يؤكدون أن إلقاء الأموال على العائلات التي لديها أطفال لا يكفي لمعالجة المشكلة. ذكرت ورقة من لجنة حكومية حول المساواة بين الجنسين أن هناك حاجة إلى تغييرات شاملة تشمل تخفيف العبء على النساء في تربية الأطفال وتسهيل مشاركتهن في القوى العاملة بعد الولادة.وانتقدت السيدة موري ما قالت إنه ميل إلى التفكير في هذه القضية بشكل منفصل عن التمويل والتجارة وخاصة عن تمكين المرأة.وقالت "سياسات تمكين المرأة ومعدل المواليد هي نفسها (..) إذا تعاملت مع هذه الأشياء بشكل منفصل، فلن تكون فعالة".

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