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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230307/مساعد-المستشار-الألماني-التخلي-عن-الغاز-الروسي-كان-صعبا-1074459551.html
مساعد المستشار الألماني: التخلي عن الغاز الروسي كان صعبا
مساعد المستشار الألماني: التخلي عن الغاز الروسي كان صعبا
أعلن مساعد المستشار الألماني للشؤون الاقتصادية، يورغ كوكيس، أن القرار بالتخلي عن استيراد الغاز الروسي كان صعباً جدا. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T23:48+0000
2023-03-07T23:53+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العام
أخبار الاتحاد الأوروبي
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هيوستن – سبوتنيك. وقال كوكيس على هامش مؤتمر الطاقة الدولي "سيراويك" في هيوستن (تكساس): "كان ذلك ضغطاً كبيراً. أكثر من نصف الحجم كان لألمانيا، لذلك استبداله كان صعباً للغاية".يذكر أن روسيا كانت أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي لسنوات عديدة، مما أعطى موسكو نفوذا هائلا على قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي، واستحوذت روسيا على ما يقرب من 40% من طلب الاتحاد في عام 2021.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العام, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العام, أخبار الاتحاد الأوروبي

مساعد المستشار الألماني: التخلي عن الغاز الروسي كان صعبا

23:48 GMT 07.03.2023 (تم التحديث: 23:53 GMT 07.03.2023)
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أعلن مساعد المستشار الألماني للشؤون الاقتصادية، يورغ كوكيس، أن القرار بالتخلي عن استيراد الغاز الروسي كان صعباً جدا.
هيوستن – سبوتنيك. وقال كوكيس على هامش مؤتمر الطاقة الدولي "سيراويك" في هيوستن (تكساس): "كان ذلك ضغطاً كبيراً. أكثر من نصف الحجم كان لألمانيا، لذلك استبداله كان صعباً للغاية".
يذكر أن روسيا كانت أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي لسنوات عديدة، مما أعطى موسكو نفوذا هائلا على قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي، واستحوذت روسيا على ما يقرب من 40% من طلب الاتحاد في عام 2021.
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