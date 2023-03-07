https://sputnikarabic.ae/20230307/مساعد-المستشار-الألماني-التخلي-عن-الغاز-الروسي-كان-صعبا-1074459551.html
مساعد المستشار الألماني: التخلي عن الغاز الروسي كان صعبا
مساعد المستشار الألماني: التخلي عن الغاز الروسي كان صعبا
أعلن مساعد المستشار الألماني للشؤون الاقتصادية، يورغ كوكيس، أن القرار بالتخلي عن استيراد الغاز الروسي كان صعباً جدا. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T23:48+0000
2023-03-07T23:48+0000
2023-03-07T23:53+0000
روسيا
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هيوستن – سبوتنيك. وقال كوكيس على هامش مؤتمر الطاقة الدولي "سيراويك" في هيوستن (تكساس): "كان ذلك ضغطاً كبيراً. أكثر من نصف الحجم كان لألمانيا، لذلك استبداله كان صعباً للغاية".يذكر أن روسيا كانت أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي لسنوات عديدة، مما أعطى موسكو نفوذا هائلا على قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي، واستحوذت روسيا على ما يقرب من 40% من طلب الاتحاد في عام 2021.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العام, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العام, أخبار الاتحاد الأوروبي
مساعد المستشار الألماني: التخلي عن الغاز الروسي كان صعبا
23:48 GMT 07.03.2023 (تم التحديث: 23:53 GMT 07.03.2023) تابعنا عبر
أعلن مساعد المستشار الألماني للشؤون الاقتصادية، يورغ كوكيس، أن القرار بالتخلي عن استيراد الغاز الروسي كان صعباً جدا.
هيوستن – سبوتنيك
. وقال كوكيس على هامش مؤتمر الطاقة الدولي "سيراويك" في هيوستن (تكساس): "كان ذلك ضغطاً كبيراً. أكثر من نصف الحجم كان لألمانيا، لذلك استبداله كان صعباً للغاية".
يذكر أن روسيا كانت أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي
لسنوات عديدة، مما أعطى موسكو نفوذا هائلا على قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي، واستحوذت روسيا على ما يقرب من 40% من طلب الاتحاد في عام 2021.